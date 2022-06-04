朱立倫︰國民黨親美 也盼兩岸交流

國民黨主席朱立倫二日在在美國召開記者會表示，這次他訪美最重要的目的，就是重新開啟國民黨駐美代表處，讓美國及全世界的朋友都聽到國民黨的聲音。 （取自國民黨臉書）

2022/06/04 05:30

訪美記者會 強調要做和平促進者

〔記者施曉光／台北報導〕在美訪問的國民黨主席朱立倫美西時間二日晚間在佛斯特市召開記者會指出，國民黨促進兩岸和平交流的立場，與美國政府尤其是拜登總統的政策一致，國民黨除了長期以來的親美立場不變之外，也希望透過兩岸不斷溝通、協調的交流管道，避免戰爭與衝突發生。

歡迎台美關係提升 不因中共退縮

他強調，國民黨做為中華民國的主要政黨，歡迎全世界與台灣發展密切關係，近年美國與台灣政府提高更高層級的交流，國民黨也絕對歡迎，絕對不會因為中共的立場而退縮，只要是對台灣有利、對中華民國國民有利，國民黨一定堅持到底。

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朱立倫並表示，不論是從國際政治情況，或台灣的國防安全與經貿關係需求來看，台美關係都是最重要的部分，最近台美雙方提升經貿關係架構，國民黨相當歡迎，只要是對民眾有利、對雙方企業有利，都符合台灣的民眾期待。他強調，台美關係的提升，不是只有在民進黨執政時期，過去馬政府時期，台美關係也一再提升，未來國民黨如果執政，一樣也會提升關係。

朱立倫也說，國民黨不會只依賴台美關係，在區域安全、兩岸和平方面，國民黨不是只有台美關係，至少要做和平促進者，而非麻煩製造者。

批民進黨惡意醜化 貼標籤從未少過

朱立倫批評民進黨貼國民黨的標籤從未少過，只要兩岸接觸，就是親中賣台，但國民黨是愛台灣的，協助台胞、台商、台生，不怕民進黨貼標籤，兩岸應該保持對話，避免衝突，民進黨卻惡意醜化，過去幾十年來流血、保衛台灣、上戰場的是國民黨，在兩岸工作上幫民眾力爭權益的也是國民黨，民進黨只會用政治口號、去中化等標籤做政治鬥爭。

他說，此行最重要的目的，就是重新開啟國民黨駐美代表處，讓美國及全世界的朋友都聽到國民黨的聲音，了解國民黨的親美立場從未改變，國民黨自孫中山創黨開始，就是在美國，孫中山的三民主義，與前美國總統林肯的民有、民治、民享思想一致，因此，國民黨與美國民主自由的立場相符，過去推動改革、抗戰、保衛並建設台灣，每一個過程國民黨都與美國朋友站在一起。

朱立倫及訪美團成員於美西時間二日清晨抵達美國舊金山國際機場，朱一行人除走訪史丹佛大學胡佛研究所，與當地台灣問題研究社群的專家見面外，還拜會金山國父紀念館、洪門致公總堂、美洲合勝總堂及美洲秉公總堂等歷史悠久的僑社，並接受僑宴款待，隨後再飛往華府。

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