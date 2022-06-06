朱訪美行程 藍委施壓外交部協助

一名美國國會幕僚在社群媒體秀出翻拍照片，可見到國民黨駐美代表處開幕活動邀請函與國民黨立委陳以信幕僚名片。（翻攝自Instagram）

2022/06/06 05:30

陳以信稱「立委工作和政黨無關」 卻邀美議員出席國民黨駐美處開幕

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕國民黨立委陳以信隨國民黨主席朱立倫訪美，又以立委身分強硬要求外交部協助安排美國國會行程。涉外人士爆料，陳以信聲稱「立委工作和政黨無關」，卻又邀請議員出席國民黨駐美代表處開幕，陷外交人員於不義、不符行政中立原則。陳以信解釋，對方對國民黨很有興趣，才順道轉交邀請函。陳更反批，此選擇性爆料顯然有政治用意，反而更該注意行政中立問題。

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陷外交人員不符行政中立

朱立倫將於當地時間六月八日為國民黨駐美代表處舉行揭牌儀式。據指出，身兼國民黨中央海外部主任的陳以信，要求外交部協助其「立委」個人行程安排，雖然外交部一再說明，有些行程涉及政黨活動，會陷外交部政黨不中立的罵名。但陳仍施壓外交部一定要協助安排拜會，並強調「這是立委的工作，和政黨無關」，甚至將外交部人員叫到辦公室訓斥。

外交部相關人員說明，外交部仍協助安排國會拜會行程，同時以行政中立辦法，提醒外館注意，以免受到行政不中立的質疑。沒想到言猶在耳，陳以信在美國仍配合國民黨，在國會拜會時遞送邀請函，邀請議員出席國民黨駐美代表處開幕活動。如此做法讓相關人員十分無奈，且陳以信接下來還要訪問歐洲，同樣要求各地代表處幫他辦餐會。

該人員說，以往民進黨在野時，在美國推動政黨工作都避免和外交部或駐美代表處接觸，以免陷外交人員於不義，但「國民黨的政黨外交令人搖頭！」

陳以信昨說明，他這次是以台美國會議員聯誼會副會長的身分到美國，之後也會以台英、台歐國會議員聯誼會副會長的身分到英國及歐洲，推動國會外交。陳表示，並沒有要求駐館接待，只是請駐處安排和當地國會議員見面，但如何安排都會尊重駐處。

陳反批選擇性爆料

對於在美國的行程，陳以信說，因為現在是國會休會期間，所以並沒有安排與任何參、眾議員的見面，只有第一場與美國國會幕僚見面時，談論中得知對方對國民黨很有興趣，提及國民黨要開駐美代表處，在餐會結束離席後才順道轉交邀請函。當日有外交人員可能感覺不妥，事後透過管道向他表達有違反行政中立的疑慮，他雖然不這樣認為，但為了不要讓外交人員為難，後來三日的行程，就沒有拿出任何邀請函。

陳以信強調，該涉外人士的爆料是選擇性的爆料，不了解事情全貌，顯然有政治用意，反而更應該注意行政中立的問題。

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