朱立倫訪美 他叮嚀「重要辭彙」：把過去對美狠話再講一遍

國民黨主席朱立倫及訪美團成員已於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場。（資料照）

2022/06/03 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫啟動訪美行程，號稱國民黨「重返美國」。基隆市議員張之豪發文，細數國民黨歷來驚人「外交辭彙」，要幫國民黨「做一些小叮嚀」。

「國民黨要訪美了，這裡幫國民黨做一些行前小叮嚀」，張之豪首先指出，國民黨稱吃萊豬睪丸會變小，若被問起，可以用較為醫學的詞彙來表示國民黨人的重大發現，以及國民黨對美豬所有的疑慮。他表示，國民黨可以使用「Testicular Atrophy」告訴美國，「你們竟然逼我們買會讓睪丸變小的豬肉，我們絕不買單，拒絕到底」。

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其次，張之豪提到，時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑在2020年底拜會台中市長盧秀燕，盧卻違背不公開默契，並找記者到場，刻意在酈英傑面前表明反對美豬立場，不給酈回答，直接終止會面。事後AIT回應，反被國民黨回嗆「應該對盧秀燕道歉」。

張之豪表示，「533天來，美國還沒有對盧秀燕道歉」，國民黨可用「We demand an apology」，要求美國人請「只吃萊牛」的國民黨吃牛肉道歉，而且一定要堅持，因為國民黨副祕書長謝龍介曾說「不用對美國人卑躬屈膝，讓自己沒尊嚴」。

至於「台美21世紀貿易倡議是大內宣」要怎麼說？張之豪表示，大內宣一詞是從中國的「大外宣」學來的，藍白兩黨都很愛拿來講，要翻成英文，翻成「Propaganda（政治宣傳）」即可，國民黨可在與美國人會面中使用他寫的談判關鍵句，「The US-Taiwan Initiative is simply a propaganda you Americans plotted with the Tsai Administration, we are utterly disappointed and demand that you immediately provide [protect] with substantial trade benefits（美台貿易倡議只是個美國跟蔡英文政權聯手搞的大內宣，我們非常失望，並要求你馬上提供實質的貿易優惠給朱主席）」。

張之豪也建議朱立倫可以去舊金山，那裡有前立委顏寬恒的母校，到洛杉磯向英勇犧牲的鄭醫師致敬，譴責促統會幹部周文偉，表示國民黨與深藍暴力恐怖份子切割之決心；也到紐約和華府，把過去2年來的每一句狠話，帥氣地再講一遍。

張之豪這堂「英文課」酸度十足，馬上引起網友關注。張之豪文末諷，國民黨人才濟濟，「講起親中疑美，一個比一個有狠勁，這些言論在地方群組都很廣傳，我這種民進黨民代都很清楚了，美國人沒理由不清楚」。

國民黨主席朱立倫及訪美團成員已於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場。

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