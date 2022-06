朱立倫訪美 他叮嚀「重要辭彙」：把過去對美狠話再講一遍

國民黨主席朱立倫及訪美團成員已於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場。(資料照)

2022/06/03 10:01

〔即時新聞/綜合報導〕國民黨主席朱立倫啟動訪美行程,號稱國民黨「重返美國」。基隆市議員張之豪發文,細數國民黨歷來驚人「外交辭彙」,要幫國民黨「做一些小叮嚀」。

「國民黨要訪美了,這裡幫國民黨做一些行前小叮嚀」,張之豪首先指出,國民黨稱吃萊豬睪丸會變小,若被問起,可以用較為醫學的詞彙來表示國民黨人的重大發現,以及國民黨對美豬所有的疑慮。他表示,國民黨可以使用「Testicular Atrophy」告訴美國,「你們竟然逼我們買會讓睪丸變小的豬肉,我們絕不買單,拒絕到底」。

其次,張之豪提到,時任美國在台協會(AIT)處長酈英傑在2020年底拜會台中市長盧秀燕,盧卻違背不公開默契,並找記者到場,刻意在酈英傑面前表明反對美豬立場,不給酈回答,直接終止會面。事後AIT回應,反被國民黨回嗆「應該對盧秀燕道歉」。

張之豪表示,「533天來,美國還沒有對盧秀燕道歉」,國民黨可用「We demand an apology」,要求美國人請「只吃萊牛」的國民黨吃牛肉道歉,而且一定要堅持,因為國民黨副祕書長謝龍介曾說「不用對美國人卑躬屈膝,讓自己沒尊嚴」。

至於「台美21世紀貿易倡議是大內宣」要怎麼說?張之豪表示,大內宣一詞是從中國的「大外宣」學來的,藍白兩黨都很愛拿來講,要翻成英文,翻成「Propaganda(政治宣傳)」即可,國民黨可在與美國人會面中使用他寫的談判關鍵句,「The US-Taiwan Initiative is simply a propaganda you Americans plotted with the Tsai Administration, we are utterly disappointed and demand that you immediately provide [protect] with substantial trade benefits(美台貿易倡議只是個美國跟蔡英文政權聯手搞的大內宣,我們非常失望,並要求你馬上提供實質的貿易優惠給朱主席)」。

張之豪也建議朱立倫可以去舊金山,那裡有前立委顏寬恒的母校,到洛杉磯向英勇犧牲的鄭醫師致敬,譴責促統會幹部周文偉,表示國民黨與深藍暴力恐怖份子切割之決心;也到紐約和華府,把過去2年來的每一句狠話,帥氣地再講一遍。

張之豪這堂「英文課」酸度十足,馬上引起網友關注。張之豪文末諷,國民黨人才濟濟,「講起親中疑美,一個比一個有狠勁,這些言論在地方群組都很廣傳,我這種民進黨民代都很清楚了,美國人沒理由不清楚」。

國民黨主席朱立倫及訪美團成員已於美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場。

