駁「國民黨反美」 夏立言：訪團展現對美重視 共享價值基礎

夏立言表示，國民黨要強化對美國政府、朝野兩黨、智庫學界、媒體的溝通，更好的瞭解美國政策脈動，並表達台灣完整的聲音。（資料照）

2022/06/01 14:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫明將率團啟程訪美，國民黨中常會今日先行安排副主席夏立言專題報告「當前台美局勢暨國民黨訪美規劃」，夏在報告中強調，國民黨與美國共享價值基礎，二戰期間與美國共同對抗日本軍國主義及法西斯主義，冷戰期間攜手阻擋共產主義擴張，1970年代起華府先接觸北京，1990年代國民黨才推動兩岸交流，這次國民黨要以行動展現「重視對美關係」，徹底反駁「國民黨反美」的謊言。

夏立言指出，國民黨與美國有共同的價值基礎，國父孫中山構思三民主義，就是深受前美國總統林肯所提「民有、民治、民享」的影響，該黨創黨建國以「自由民主」為念，與美國共享價值基礎，過去國民黨與美國更是歷史同盟，但2008年國民黨裁撤駐美代表處，2016年失去政權後，又中斷華府聯繫窗口，2018年美、中強權對抗，國民黨力求台海和平穩定，反遭外界誤會抹紅，2020年國民黨推動公投反映民眾食安疑慮，卻遭對手抹為「反美」，因此，這重返華府要以行動展現「重視對美關係」，徹底反駁「國民黨反美」的謊言。

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夏立言表示，國民黨要強化對美國政府、朝野兩黨、智庫學界、媒體的溝通，更好的瞭解美國政策脈動，並表達台灣完整的聲音，協助美方正確判斷台海局勢，扮演區域穩定力量，此行目標將為駐美代表處揭牌，宣示「We are here！」，拜會美國各界，溝通對亞太局勢看法，強化彼此互信，表達對深化台美關係、提升國際參與，不只是為了國民黨，更為中華民國與台灣安全。

在聽完夏立言報告後，朱立倫致詞表示，國民黨的政策目標就是「護台灣、保民主、拚未來」，護台灣就是捍衛中華民國，保民主就是保障民主自由、堅持人權，讓台灣民主向前行，讓台灣民主深化，至於拚未來就是拚安定、富裕、繁榮的未來，過去民進黨以一黨聲音在海外誣衊國民黨，指稱國民黨反美，但這次他返美要告訴全世界，國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國、堅持民主自由的政黨，還要拚台海安全。

朱立倫強調，國民黨這次重返美國華府，為國民黨駐美代表處揭牌，相信一定能夠獲得大家的支持。

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