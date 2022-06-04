馬英九悼六四卻捧習 基進火力全開：見不得台灣好的叛國仔思想

馬英九悼六四卻捧習，基進火力全開批馬，形容是見不得台灣好的叛國仔思想。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/04 20:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九發文悼六四卻捧習近平！台灣基進今火力全開，痛批馬英九是見不得台灣好的叛國仔思想！

馬英九今發文追悼六四，卻又肯定中國國家主席習近平對民主發表的說詞，是「有助於建立法治社會的正確方向」，一邊又批評台灣逐漸走向「不自由的民主」。

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對此，台灣基進組織部主任、高市鳳山區議員參選人李雨蓁表示，「就是見不得台灣好的叛國仔思想」，但也不意外，馬英九一生思考邏輯就是「讓台灣和中國接軌」。

基進新聞部主任、高市三民區議員參選人張博洋認為馬英九此番言論，是「中共代理人又露出馬腳囉」，難道是割眼袋時傷了腦袋？

基進台南永康區市議員參選人吳依潔強調，馬英九是否忘記當初是誰造成六四天安門事件？這種搞不清楚歷史事實，不反省自己反而檢討別人的發言「是在哈囉」？

基進高雄前鎮小港參選人黃敬雅則認為，馬英九發言「十分的荒謬，也感到十分的可悲」，透過民主機制選出來的前總統，竟歌頌試圖破壞台灣主權自主化的敵國領導人。

黃敬雅說，特別是在「六四」這一天，當對岸仍然避談這兩個數字，不僅「馬英九便迫不及待開舔，吳斯懷要外交部師法中國言猶在耳」，實在不知道這群人不斷要民主台灣、學習威權中國什麼東西？

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