盧秀燕昨指總統府1/3確診 議員促澄清「可以不懂，不能壞心」

昨指總統府確診1/3隨即被打臉，議員林德宇促盧秀燕澄清，「可以不懂，不能壞心」。（林德宇提供）

2022/06/02 17:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨指總統府約有1/3的人確診，總統府澄清染疫人數約14.7%。市議員林德宇今質詢指出，盧秀燕所言是假訊息，原本澄清即可，但台中市新聞局長鄭照新今天還在硬拗，「是不及格的新聞局長」；他促盧秀燕該澄清就澄清，「可以不懂，但不要壞心」。

台中市議員楊典忠昨在市政總質詢關心市府確診員工數議題，台中市長盧秀燕回應，總統府450名人員、約有1/3確診，台中市府約5.5萬名人員、1100人確診，約佔1/50；但盧秀燕發言隨即被總統府發言人張惇涵打臉，澄清確診數佔相關單位約14.7%，而非盧市長說的1/3。

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盧秀燕也說，因為媒體標題都是總統府累計182例，表示大家的認知「都是總統府累計182例」；鄭照新則強調，中市與總統府計算的分母不同，尊重總統府的算法。

林德宇指出，盧秀燕昨日說總統府有1/3確診是假訊息，大家給市府澄清機會，但台中市的新聞局長不但沒替市長澄清，今天還在亂拗，竟稱是計算分母錯誤，根本是「不及格的新聞局長」。

鄭照新回說，他沒有說分母錯誤，他是說「分母不同」，還對林德宇說，「你也當過新聞局長很清楚用詞精確很重要」。

但林德宇強調，根本不是分母不同，而是連分子都不同，總統府發佈的訊息每天都清楚說明，確診者的機關轄屬也不一樣，以5月5號總統府公布新增確診案例為例，總統府發言人表示「總統府新增3名確診案例，1名為總統府員工，2名為國安會員工」，5月27日公布當日新增確診數「總統府新增3名確診案例，2名為總統府員工，1名為憲兵」，總統府都清楚指出每天新增確診案例所轄機關是為屬總統府、國安會或是憲兵，「人家說得清清楚楚，你有沒有去查」。

鄭照新再說，是引用的天數不一樣，但林德宇認為，市府連分母、分子都分不清楚，昨天根本是給市長錯誤資訊；鄭照新仍是堅持市府與總統府的計算方式不同，也尊重總府的計算方式。

盧秀燕說，因為媒體標題都是總府累計182例，表示大家認知都是182例，以總統府員額450人去計算。

林德宇指出，盧市長若第一時間接收的資訊數額有誤就應立即澄清認錯道歉即可，市府事後的澄清反而只認機關總員額不同，卻不承認事前資訊查詢引用有誤，這就是硬拗惡意傳播，製造恐慌，「可以不懂，但不要壞心」。

盧秀燕昨指總統府確診1/3說法被打臉。（市府提供）

昨指總統府確診1/3隨即被打臉，台中市新聞局長鄭照新指是計算的分母不同所致。（市府提供））

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