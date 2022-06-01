台美21世紀貿易倡議 王美花：產業界表達高度肯定

經濟部長王美花表示，今天下午她和行政院副院長沈榮津與產業界打電話，業界對「台美21世紀貿易倡議」表達高度肯定。（行政院提供）

2022/06/01 21:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今晚召開「深化台美經貿關係重大成果」記者會，雙方正式公布「台美21世紀貿易倡議」，台美將啟動11個項目的談判，首次會議將於6月底在美國華府舉行。經濟部長王美花強調，今天下午她和行政院副院長沈榮津與產業界打電話，業界對政府推動貿易倡議，都表達高度肯定。

王美花表示，今日與美國啟動「台美21世紀貿易倡議」，對外交部來說是台美關係進一步深化，對行政院經貿談判辦公室（OTN）是進行相關談判，對經濟部來講，「這樣的議題會對產業會有什麼樣影響，包括數位貿易、貿易便捷化、相關標準、保護勞工、環保等議題，都能促進更多貿易往來及國際合作。

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王美花指出，對產業來講，這是重要議題，今天下午有與相關產業界打電話，產業界認為台美可以有貿易倡議，未來還會進行談判，對很多貿易機制來做相關規範，他們都覺得這是一個好的方向，更是台灣的重大突破，對於政府能夠推進貿易倡議，都表達高度肯定。

王美花提及，在國際局勢重大變化中，台灣能夠融入國際社會，能夠融入高的經貿規則是非常重要，藉由這樣的討論可讓台灣更了解在現在國際局勢下，台灣能夠達到經貿標準。很多人提到經濟合作，經濟安全跟國家安全一樣重要，所以台灣能與美國談貿易倡議，這是台灣未來與國際合作的重要基礎，經濟部與OTN的跨部會討論中，會詳細來看這些內容怎樣做，對產業界是最有力的。

有關台美「經濟繁榮夥伴對話」，今年是否將持續及下次會議何時舉行？王美花回應，「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）通常都在11月舉行，會在比較相近時會與美國協商，有具體消息再向外界報告。

關於台灣歐盟經濟連繫升級，王美花表示，台灣和歐盟的關係持續深化，各個層級會談都有在進行，會有不同的議題，台歐之間若有任何新的走向，會在第一時間說明。

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