台美經貿大突破！ 啟動「台美21世紀貿易倡議」

台美經貿太突破決啟動「台美21世紀貿易倡議」。（記者李欣芳攝）

2022/06/01 21:36

〔記者李欣芳／台北報導〕台美經貿合作關係獲得重大突破。行政院政務委員鄧振中今晚與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）舉行視訊會議，就台美經貿合作進行對話，雙方達成共識決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，將啟動台美貿易談判，目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

至於「台美21世紀貿易倡議」首次會議本月底將在美國華府舉行。

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行政院今晚在會後舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」，由政院發言人羅秉成主持，政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮與經濟部王美花出席。

鄧振中說明今晚與美國副貿易代表畢昂奇舉行視訊會議，雙方達成共識決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，就以下11項子題展開談判：

1.貿易便捷化：尋求以最佳方式促進貿易，包括加速執行WTO的貿易便捷化協定、採取數位化措施等，以加速海關通關程序。就電子支付方式、風險管控、保護交易者資訊等進行協商，以協助中小企業善用科技快速通關。

2.法規訂定原則：本於對良好治理及遵守法律的理念，採用完善、透明化的原則訂定法規。

相關原則包括：即時於網路提供關於法規及法規訂定過程的資訊、與公眾溝通並考量各方意見，並基於最佳資訊、科學及證據做成法規決策。尋求討論服務業法規透明化及良好治理的可能性。

3.農業：透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。

4.反貪污：為防止及打擊賄賂與貪污，致力下列事項：建立強而有力的反貪污標準消除以稅賦減免作為賄賂之方式；建立關於追繳貪污犯罪所得之措施；建立拒絕提供涉及貪污犯罪之外國公職人員避風港的相關措施。

5.協助中小企業貿易:為便利中小企業經商，將透過排除貿易障礙、分享最佳做法等方式，促進中小企業貿易。協助婦女或弱勢群族等擁有的中小企業經商。

6.掌握數位貿易所帶來的利益：尋求對勞動者、消費者、企業家及中小企業有利的數位貿易環境。雙方共同理念包含：建立消費者對數位經濟的信任、推廣資訊的取得、便利數位科技的使用、建立具韌性且安全的數位基礎建設，並解決數位經濟中具歧視性和貿易扭曲的作為。

7.推廣以勞工為中心的貿易：推動勞動權益之保護，發展更具包容性的貿易與勞動政策，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動。創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為促進勞動權益的正面力量。

8.支持環境及氣候行動：討論深化貿易與環境議題的合作，包括：依據去年「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（COP26）的成果推動雙方的經濟去碳化。交換貿易與環境相關議題資訊。支持企業、綠色就業與低碳經濟之成長。

9.標準:基於共同理念發展規範，以利標準、技術性法規及符合性評鑑程序從準備到採行，都是基於合法政策目標、不具歧視性，且不會衍生不必要的貿易障礙。基於國際標準協助法規接軌及建立最佳典範，並促進貿易韌性。

10.國營事業：認為國營或國家控制事業，及政府指定之獨占事業不符市場常規的作法，會對國際貿易及投資造成顯著扭曲。發展規範以確保相關政府控制事業依市場機制運作、公平監管，且不會接受扭曲貿易的非商業性援助。

11.非市場政策及做法:台美均為市場經濟體，且瞭解貿易夥伴的非市場政策衍生的損害，威脅人民生活，並傷害勞工及企業。合作對抗這些有害的非市場政策及做法。

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