美台高層在華府會晤 討論台灣參加世界衛生大會

美國和台灣官員在華府會晤，討論台灣以觀察員身分參與今年5月世界衛生大會（WHA）的可能性。圖為去年的WHA會議地點外，擺放著Taiwan can help的裝置藝術。（法新社）

2022/04/02 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）和駐美台北經濟文化代表處（TECRO），3月31日邀請美國國務院和台灣外交部高層在華府會晤，討論台灣擴大參與聯合國和其他國際論壇的可能性，其中包括今年5月的世界衛生大會（WHA）。

美國國務院表示，美、台代表就公共衛生、環境、發展援助、技術和經濟合作等全球性議題交換了意見，會議中的重點在於台灣是否有機會以觀察員的身分參與WHA，以及台灣參與國際民用航空組織（ICAO）的可能性。

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美台雙方在會議中還討論到台灣有意義地參與各種區域組織、多邊論壇所做出的貢獻，另外，所有與會者都認知到一件事情的重要性，那就是和所有關注台灣被排除在國際社會外的盟友必須展開密切合作。

這次出席會議的美方人士包括美國國務院國務組織事務助卿席森（Michele J. Sison）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）與瑞伊（Jane Rhee）、國務院主管亞太經濟合作會議（APEC）的高層莫瑞（Matt Murray）、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。

台灣方面則有駐美代表蕭美琴、駐美副代表王良玉、外交部主任秘書徐儷文、外交部國際組織司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章、駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

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