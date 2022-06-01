台美21世紀貿易倡議 吳釗燮：有助參加CPTPP及IPEF！

外交部長吳釗燮今日表示，「台美21世紀貿易倡議」有助於我國參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及印太經濟架構（IPEF）等區域經貿整合機制。（行政院提供）

2022/06/01 21:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今晚召開「深化台美經貿關係重大成果」記者會，雙方正式公布「台美21世紀貿易倡議」，台美將啟動11個項目的談判，首次會議將於6月底在美國華府舉行。外交部長吳釗燮表示，更有助於我國參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及印太經濟架構（IPEF）等區域經貿整合機制，外交部將繼續與經貿相關部會合作，推動台美後續協商過程，使這項倡議能夠早日簽署落實。

吳釗燮指出，不到兩個禮拜前的5月20日，行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪在泰國會談，提到雙方團隊會如何深化兩國的經貿關係，很快的鄧政委與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天下午就進行視訊會談，宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，為未來簽署高標準的經貿協定談判規劃路徑圖，雙方並約定本月底在美國華府召開第一次協商會議。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮提及，對台美經貿邁入嶄新階段，外交部表達高度支持。今天這個嶄新的貿易倡議不僅彰顯台美是互為彼此的貿易夥伴，更說明雙方將攜手共同邁向共享的經貿願景，對未來整體台灣與美國的夥伴關係發展，具有高度戰略意義。

吳釗燮指出，過去這段時間以來，國際地緣戰略情勢劇烈變動，俄國入侵烏克蘭，威權專制國家合流，操縱軍事、經貿、網路、認知戰等工具，企圖破壞以規則為基礎的秩序，民主陣營以充分警覺並團結反制。

他強調，台灣做為對抗威權入侵的最前線，並且擁有先進的半導體產業，更是美國和理念相近國家最可靠的夥伴，為了維護印太地區的經濟自由、開放繁榮，我方很高興能夠與美國展開倡議，制定高標準的經貿規範，希望為印太經濟合作形成示範效果，也能提升台灣在區域經貿議題的領導地位，，更有助於我國參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，以及印太經濟架構IPEF等區域經貿整合機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法