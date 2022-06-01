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    萬人保衛戰！苗栗頭屋鄉保住11鄉代席次 南庄鄉將減為7席

    近幾個月來，苗栗頭屋鄉戶籍遷入熱絡，經統計至5月底的選舉基準點，回升為10047人，不僅保住下屆鄉代選舉11席次，公所也暫得維持現有編制。（記者彭健禮攝）

    近幾個月來，苗栗頭屋鄉戶籍遷入熱絡，經統計至5月底的選舉基準點，回升為10047人，不僅保住下屆鄉代選舉11席次，公所也暫得維持現有編制。（記者彭健禮攝）

    2022/06/01 11:04

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉人口數於今年2月底跌破1萬人大關，依地方制度法規定，攸關年底鄉民代表選舉應選席次是11席或是7席，以及公所組織是否要縮編。近幾個月來，頭屋鄉戶籍遷入熱絡，經統計至5月底的選舉基準點，回升為10047人，不僅保住下屆鄉代選舉11席次，公所也暫得維持現有編制。

    另，縣內南庄鄉於4年前本屆地方選舉計算基準點仍有1萬人，但今年1月9300人，且逐月減少，至5月底9173人，下屆鄉代表應選席次縮減為7席。南庄鄉公所也依規定組織調整，經送銓敘部核備，已於今年1月16日起，財政課與行政室合併為財行課。

    苗栗縣政府統計2月底縣內各鄉鎮市人口數，頭屋鄉9987人，從1月底的10004人跌破萬人大關。

    因今年底將舉辦地方九合一公職人員選舉，地方制度法規定，選舉投票日前半年的月底，若鄉鎮市人口在1萬人以下，代表總額不得超過7人；若頭屋鄉人口在5月底的計算基準點前，無法回升超過1萬人，下屆鄉民代表選舉席次將由本屆的11席，減為7席，鄉公所組織編制也將縮減。

    近幾個月來，地方展開1萬人口保衛大作戰，3月遷入40人、4月遷入59人、5月更是一口氣遷入了123人，加上遷出、出生、死亡等，經頭屋鄉戶政事務所統計截至5月31日，頭屋鄉人口回升到10047人。

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