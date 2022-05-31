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    不可能的任務！屏東新埤鄉力捥狂瀾 連兩屆選舉保住萬人門檻

    新埤鄉公所。（記者陳彥廷攝）

    新埤鄉公所。（記者陳彥廷攝）

    2022/05/31 22:44

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕據《地方制度法》規定，若鄉鎮人口於選舉人口基準日少於1萬人，鄉代表將縮減為7席，屏東縣新埤鄉自4年前打贏萬人人口保衛戰後，今年再度面臨同樣的關卡，不過，今年全鄉動起來，勸說鄉親回鄉，今天傳出確定再度回到1萬人以上，據傳鄉長林志成心情十分澎湃，鄉民更稱是「完成不可能的任務」。

    新埤鄉4年前就曾碰上同樣的關卡，當時鄉公所請村長廣播，說明除鄉代表從11席減為7席外，更實質是鄉的統籌分配款會大減，課室還可能縮編，為了勻支預算，鄉公所屆時恐怕連電燈都點不起，當時人口不斷遷回，在人口基準日成功保衛於萬人之上，且還是在滑落萬人的情形下又再突破萬人，顯見勸說有效。

    新埤鄉雖位處屏東中間核心位置，但以農業為主要產業，人口流失的程度在屏東來說也是屬一屬二，而這4年來就業的大環境沒有太大改變，今年5月31日依舊遇上同樣關卡，4月底的人口僅9660人，但今年鄉公所動員的規模更大，所有人全部在晚間、週末加班開說明會，積極向鄉親勸說，希望大家「樓頂和樓咖、阿公招阿嬤、厝邊牽隔壁」的力量請旅外的鄉親遷回，其中又鎖定以18歲以下因為就學而遷籍的民眾為主。

    在這次動員遷回當中，就以鄉長林志成為最主要要角，他受訪時曾說，人口1萬人或許是選舉人口基準日的一個門檻，但更重要的同時，也是地方自治法給予地方自治團體分類的門檻，他全力要力爭家鄉在行政資源上的一定規模。

    林志成日前受訪時表示，自己兩任以來皆面對同樣問題，現在連任屆滿，根本沒有坊間所謂的選舉考量，一切的初心就是要「留給新埤鄉1萬人口的根基」，由於若是滑落1萬人以下，未來要回復到現在的規模，得要衝到5萬人口以上，用膝蓋想也知道不可能。

    成功保衛萬人，有鄉親是盛讚「完成不可能的任務」，林志成在動員前就已極有信心能突破，但餘裕還一次突破逾百人，據傳林志成是心情激昂，認為留下一個有基礎在新埤，是為新埤鄉許下一個未來，也是「自己的家鄉自己救」的最佳例證，或許其中就帶有他無法接受卸任後，卻得面臨被人評為「減代表席次」從他開始的評語。

    新埤鄉今年勸說旅外鄉親返鄉設籍，整個公所動起來，鄉長林志成更帶頭上廣播車宣講，成功打贏萬人保衛戰。（記者陳彥廷攝）

    新埤鄉今年勸說旅外鄉親返鄉設籍，整個公所動起來，鄉長林志成更帶頭上廣播車宣講，成功打贏萬人保衛戰。（記者陳彥廷攝）

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