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    4月戶籍人口總數2321萬5015人 較3月減少5萬人

    4月新生兒1萬1222人，平均約每3.8分鐘出生一個嬰兒，較3月減少1566人。示意圖。（資料照）

    4月新生兒1萬1222人，平均約每3.8分鐘出生一個嬰兒，較3月減少1566人。示意圖。（資料照）

    2022/05/10 18:52

    〔中央社〕內政部今天公布4月人口統計資料，人口總數2321萬5015人，較3月減少5萬3976人，其中遷入減遷出的「社會增加」為負5萬543人；新生兒1萬1222人，平均約每3.8分鐘出生一個嬰兒，較3月減少1566人。

    內政部今天公布111年4月戶口統計資料。人口數為2321萬5015人，與110年4月比較減少29萬9181人，平均每天減少819.7人，與今年3月比較則減少5萬3976人。

    據內政部統計，今年4月出生數為1萬1222人，平均約每3.8分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.87，較110年4月減少1042人，較今年3月減少1566人。死亡數為1萬4655人，折合年粗死亡率為千分之7.67，較110年4月增加379人，較今年3月減少3584人。

    出生人數減死亡人數後，計算出的「人口自然增加」部分，台灣4月的人口自然增加是負3433人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，4月則為負5萬543人。整體計算自然增加與社會增加後，總人口成長是負5萬3976人。

    另外，今年4月結婚對數合計6539對，其中不同性別6390對，相同性別149對，折合年粗結婚率為千分之3.42，這也是繼去年8月結婚對數4273對、年粗結婚率為千分之2.14後，近一年來結婚率次低。離婚對數為4051對，其中不同性別4003對，相同性別48對，折合年粗離婚率為千分之2.12。

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