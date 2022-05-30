582噸台灣愛心物資運送完畢 外交部：盼助烏克蘭難民度難關

外交部今表示，民眾捐贈愛心物資經重新整理分裝後總重582噸、37620箱，5月27日已順利將全數物資運送完畢，送往斯洛伐克和波蘭等國，盼能協助烏克蘭難民度過難關。圖為今年3月17日啟運首批物資儀式合影。（外交部）

2022/05/30 17:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄烏戰爭使數百萬烏克蘭難民流離失所，外交部3月開放募集民間物資，共8474位國人和機構慷慨捐贈。經過2個多月的行政作業，外交部今表示，物資經重新整理分裝後總重582噸、3萬7620箱，陸續分批運往斯洛伐克和波蘭等國，並於5月27日順利將全數物資運送完畢，盼能協助烏克蘭難民度過難關。

外交部於3月間募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，並自3月17日起啟運，分批將物資空運送往鄰近烏克蘭的斯洛伐克與波蘭等國。外交部今說明，此次人道援助烏克蘭活動，經統計共有8474位國人或機構慷慨捐贈物資，並經超過2千位熱心志工、外交部人員及承運廠商的投入，將物資分類、確認效期並重新分裝，最後清算確認物資總重達582噸，而箱數則達3萬7620箱。

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外交部表示，5月27日已順利將全數物資運送完畢。運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經由包括波蘭及斯洛伐克朝野等各方協助，終於妥善地將台灣的愛心及時轉給烏克蘭需要幫助的百姓。

外交部今天發布新聞稿，感謝國人踴躍捐輸，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業積極響應募集物資活動致敬；外交部同時感謝協助志工或關心本案的各界人士，也感謝斯洛伐克、波蘭及烏克蘭等國相關單位的協助與配合，使捐贈物資工作順利完成。

外交部表示，這次馳援烏克蘭行動是我國政府與民間相互協力、齊心貢獻國際社會的最佳範例。台灣長期面對中國威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，期待物資能協助烏克蘭難民度過難關，並盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，重建家園。台灣將持續擴大「善的循環」，發揮「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，協助遭逢困難的國家或人民。

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