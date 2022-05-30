為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    582噸台灣愛心物資運送完畢 外交部：盼助烏克蘭難民度難關

    外交部今表示，民眾捐贈愛心物資經重新整理分裝後總重582噸、37620箱，5月27日已順利將全數物資運送完畢，送往斯洛伐克和波蘭等國，盼能協助烏克蘭難民度過難關。圖為今年3月17日啟運首批物資儀式合影。（外交部）

    外交部今表示，民眾捐贈愛心物資經重新整理分裝後總重582噸、37620箱，5月27日已順利將全數物資運送完畢，送往斯洛伐克和波蘭等國，盼能協助烏克蘭難民度過難關。圖為今年3月17日啟運首批物資儀式合影。（外交部）

    2022/05/30 17:09

    〔記者呂伊萱／台北報導〕俄烏戰爭使數百萬烏克蘭難民流離失所，外交部3月開放募集民間物資，共8474位國人和機構慷慨捐贈。經過2個多月的行政作業，外交部今表示，物資經重新整理分裝後總重582噸、3萬7620箱，陸續分批運往斯洛伐克和波蘭等國，並於5月27日順利將全數物資運送完畢，盼能協助烏克蘭難民度過難關。

    外交部於3月間募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，並自3月17日起啟運，分批將物資空運送往鄰近烏克蘭的斯洛伐克與波蘭等國。外交部今說明，此次人道援助烏克蘭活動，經統計共有8474位國人或機構慷慨捐贈物資，並經超過2千位熱心志工、外交部人員及承運廠商的投入，將物資分類、確認效期並重新分裝，最後清算確認物資總重達582噸，而箱數則達3萬7620箱。

    外交部表示，5月27日已順利將全數物資運送完畢。運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經由包括波蘭及斯洛伐克朝野等各方協助，終於妥善地將台灣的愛心及時轉給烏克蘭需要幫助的百姓。

    外交部今天發布新聞稿，感謝國人踴躍捐輸，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業積極響應募集物資活動致敬；外交部同時感謝協助志工或關心本案的各界人士，也感謝斯洛伐克、波蘭及烏克蘭等國相關單位的協助與配合，使捐贈物資工作順利完成。

    外交部表示，這次馳援烏克蘭行動是我國政府與民間相互協力、齊心貢獻國際社會的最佳範例。台灣長期面對中國威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，期待物資能協助烏克蘭難民度過難關，並盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，重建家園。台灣將持續擴大「善的循環」，發揮「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，協助遭逢困難的國家或人民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰術背心MIT？挺烏克蘭 台灣愛心遠渡重洋
    2022/05/13 05:27

    戰術背心MIT？挺烏克蘭 台灣愛心遠渡重洋
    援烏物資爆量衍生鉅額運費 外交部：優先以自有預算支應
    2022/04/25 18:24

    援烏物資爆量衍生鉅額運費 外交部：優先以自有預算支應

    商60開發擁前景 副都心擴大商圈
    謝謝台灣！烏克蘭議員貼2國國旗 感謝力挺度難關
    2022/04/21 05:30

    謝謝台灣！烏克蘭議員貼2國國旗 感謝力挺度難關
    高雄民間募集3800公斤物資 空陸接力送至烏克蘭
    2022/04/06 20:27

    高雄民間募集3800公斤物資 空陸接力送至烏克蘭
    王定宇︰首批台灣援烏物資預計今抵基輔
    2022/03/23 12:45

    王定宇︰首批台灣援烏物資預計今抵基輔
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播