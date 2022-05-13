戰術背心MIT？挺烏克蘭 台灣愛心遠渡重洋

疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

2022/05/13 01:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今已超過兩個半月，來自全球各地的支援源源不絕湧向戰火下的烏克蘭，12日在網路上流傳一張照片，畫面中持槍的烏克蘭軍人穿著疑似台灣民間軍品業者出品的戰術背心，照片中還有亮點！

Українські фронтовики отримали гуманітарну допомогу з Тайваню! #TaiwanCanHelp



Фото: Ольга Куліш pic.twitter.com/OKaUScCDPX — Ukraine+Taiwan Forum （@UATWForum） May 12, 2022

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「Ukraine+Taiwan Forum」12日晚間在推特po出這張照片，畫面中，持長槍的軍人面前地上堆著幾個紙箱，其中一個上面插著一張卡片，繪有台灣與烏克蘭兩國國旗的心型圖案，下面寫著「Stand With Ukraine」（與烏克蘭同在），另一個亮點是最前面這個紙箱是國內知名品牌的「大燕麥片」。

這張照片也在國內多個軍事社團中分享，雖然除了打開的紙箱，只看到一個罐頭，看不清楚這些紙箱到底裝了什麼物資，卻有軍事迷一眼認出畫面中得軍人身上穿的戰術背心，眼尖的網友還指出是國內哪家民間廠商出品，不僅採用國軍數位迷彩，還是標榜「Made in Taiwan」台灣製造。畫面中還有其他紙箱上看得到中文字樣，這批物資應該都是遠渡重洋，歷經重重波折，才能從台灣送到烏克蘭前線，也代表了台灣民間力挺烏克蘭抵抗侵略的實際行動。

疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

有網友指認，照片中烏克蘭軍人身上穿的就是翔穩公司（J-TECH）出品、標榜台灣製造的國軍數位迷彩戰術背心。（圖擷取自翔穩（J-TECH）官網）

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