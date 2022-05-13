為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    戰術背心MIT？挺烏克蘭 台灣愛心遠渡重洋

    疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

    疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

    2022/05/13 01:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今已超過兩個半月，來自全球各地的支援源源不絕湧向戰火下的烏克蘭，12日在網路上流傳一張照片，畫面中持槍的烏克蘭軍人穿著疑似台灣民間軍品業者出品的戰術背心，照片中還有亮點！

    「Ukraine+Taiwan Forum」12日晚間在推特po出這張照片，畫面中，持長槍的軍人面前地上堆著幾個紙箱，其中一個上面插著一張卡片，繪有台灣與烏克蘭兩國國旗的心型圖案，下面寫著「Stand With Ukraine」（與烏克蘭同在），另一個亮點是最前面這個紙箱是國內知名品牌的「大燕麥片」。

    這張照片也在國內多個軍事社團中分享，雖然除了打開的紙箱，只看到一個罐頭，看不清楚這些紙箱到底裝了什麼物資，卻有軍事迷一眼認出畫面中得軍人身上穿的戰術背心，眼尖的網友還指出是國內哪家民間廠商出品，不僅採用國軍數位迷彩，還是標榜「Made in Taiwan」台灣製造。畫面中還有其他紙箱上看得到中文字樣，這批物資應該都是遠渡重洋，歷經重重波折，才能從台灣送到烏克蘭前線，也代表了台灣民間力挺烏克蘭抵抗侵略的實際行動。

    疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

    疑似台灣民間捐助戰術背心等軍用品到烏克蘭前線。（圖擷取自推特@UATWForum）

    有網友指認，照片中烏克蘭軍人身上穿的就是翔穩公司（J-TECH）出品、標榜台灣製造的國軍數位迷彩戰術背心。（圖擷取自翔穩（J-TECH）官網）

    有網友指認，照片中烏克蘭軍人身上穿的就是翔穩公司（J-TECH）出品、標榜台灣製造的國軍數位迷彩戰術背心。（圖擷取自翔穩（J-TECH）官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾院通過1.16兆援烏法案 俄前總統：這是發動代理人戰爭
    2022/05/12 00:46

    美眾院通過1.16兆援烏法案 俄前總統：這是發動代理人戰爭
    歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助
    2022/05/06 05:58

    歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    貼著台灣國旗400箱物資 鹽埕國小家長會、志工空陸接力抵烏
    2022/05/04 12:35

    貼著台灣國旗400箱物資 鹽埕國小家長會、志工空陸接力抵烏
    援烏愛心物資款項爆量、外交部續研議捐贈 烏克蘭國會感謝台灣
    2022/04/19 12:44

    援烏愛心物資款項爆量、外交部續研議捐贈 烏克蘭國會感謝台灣

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    烏克蘭國會Telegram發文 感謝台灣「開戰第1天以來」支持
    2022/04/18 22:36

    烏克蘭國會Telegram發文 感謝台灣「開戰第1天以來」支持
    年底新裝備到貨 軍方：陸戰隊採購戰術及防護背心各3000件
    2015/09/22 11:30

    年底新裝備到貨 軍方：陸戰隊採購戰術及防護背心各3000件
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播