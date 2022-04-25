援烏物資爆量衍生鉅額運費 外交部：優先以自有預算支應

外交部3月中時透過物流公司寄出首批民眾愛心物資至斯洛伐克，外交部長吳釗燮（右）與斯洛伐克代表博塔文於啟運儀式交談。（取自斯洛伐克代表處推特）

2022/04/25 18:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕為援助烏克蘭難民，外交部日前募得超過650噸民間物資，分批送往中東歐。因數量遠高於預期，運費總額粗估可能超過2億元，外交部原規劃預算不足以支應。外交部長吳釗燮日前表示已向政院主計總處報告此事，希望可獲支持；但在媒體報導政院協助意願不高後，外交部今轉彎說，物資捐贈衍生費用均優先以自有預算支應。外交部與政院今並均強調，政院未收到外交部請求，沒有拒絕協助的情形。

台灣民眾熱心援助烏克蘭，民間募資總額超過台幣9.4億元，也募集超過650噸、3萬箱物資。民進黨立委羅致政4月14日在立院質詢時透露，外交部當初預期會募到50噸物資，因此估計運費約1千6百萬元。募得物資最後達到650噸，故辦理運送契約變更，DHL物流空運運費目前粗估約需2.4億元。

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吳釗燮當時答詢表示，沒辦法，因為民間捐助物資，（運費）要由外交部吸收，但不會動用民間募款。外交部已向行政院主計處反映，「我們有跟行政院談」，若援外預算不夠，要請行政院支持。外交部亞非司長楊心怡19日則說，外交部主計單位正與相關單位研議援贈物資運費事宜，尋找適當財源。

近日媒體陸續報導指「行政院對外交部請求金援，幫忙的意願不高」、「大批援烏物資有些暫存在桃園倉儲，外交部要多付一筆倉儲費用」、「這件事是外交部捅出的大簍子」等，外交部今天發布聲明，批報導未經查證、荒謬及不實，並表達強烈遺憾。

外交部聲明中並指出，目前物資捐贈所衍生的相關費用，外交部均優先以自有預算支應，並未向行政院提出運費的請求，自然沒有行政院拒絕協助經費的情形。關於倉儲費用，外交部則說，本案承運廠商積極響應國人愛心，善盡企業社會責任，主動吸收衍生的倉儲費用，未要求額外倉儲款項。

行政院發言人羅秉成今表示，外交部就此事沒有正式向政院提出協助請求，政院沒有收到請求的訊息，「沒有不願意協助的這個事情」。羅秉成也表示，外交部聲明已表示將優先以部內預算處理，先前吳部長立院詢答的本意應是指，若有困難會提出請求協助的意思。

根據外交部說明，民眾愛心捐贈物資已運超過350噸物資到歐洲，亦即尚有300噸待聯繫配送。外交部今強調，我國民眾、企業界及善心人士的慷慨付出，並以具體行動展現對烏國的支持，令人感動，絕非以金錢數字得以衡量。外交部將不負使命，務必將國人捐贈的愛心物資及早送到烏國需要人民的手中。

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