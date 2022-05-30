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    保障輪班制公務員加班權益 立院三讀通過

    立法院院會三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」。（資料照）

    立法院院會三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」。（資料照）

    2022/05/30 16:09

    〔記者謝君臨／台北報導〕為保障公務人員「加班」的補償權益，立法院院會今（30）日三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」，除定義加班之要件，並明定加班補償項目以加班費及補休假為原則，若因機關預算等限制無法給予加班費或補休假，應給予公務人員考績法規所定平時考核之獎勵。另，補休假期限至多為2年。

    本次修法源於司法院釋字第785號解釋意旨。考試院提案指出，公務人員於法定上班時間以外應長官要求執行職務之超勤，國家對超勤自應依法給予加班費、補休假等相當之補償。這並非恩給，而是公務人員依法享有的俸給或休假等權益之延伸，應受憲法第18條服公職權的保障，因此提出相關修法草案。

    本次修法明定「加班」之要件，包括：「經指派」、「於法定辦公時數以外」、「執行職務」；加班補償項目則以加班費及補休假為原則。若因機關預算等限制無法給予加班費或補休假，應給予公務人員考績法規所定平時考核之獎勵。

    另，針對實施輪班、輪休制度，業務性質特殊的公務人員加班補償，三讀條文指出，應考量加班的性質、強度、密度、時段等因素，以符合一般社會通念的合理執行職務對價，及保障公務人員健康權的原則下，予以適當評價，並依加班補償評價的級距與下限，訂定換算基準，核給加班費、補休假。

    新法也規定，公務人員補休假應於機關規定的補休假期限內補休完畢，補休假期限至多為2年。遷調人員於原服務機關未休畢的補休假，得於原補休假期限內至新任職機關續行補休。

    此外，三讀條文載明，機關確實因必要範圍內的業務需要，致公務人員加班時數無法於補休假期限內補休完畢時，應計發加班費。但因機關預算的限制，致無法給予加班費，除公務人員離職或已亡故者，仍計發加班費外，應給予獎勵。各機關得在行政院訂定範圍內，依其業務特性，訂定加班補償評價換算基準。

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