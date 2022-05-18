工時上限入法？ 人事總處：輪班公務員若統一工時難一體適用

空勤總隊等輪班的公務員因工作型態不同，若明確訂定統一的工時上限，實際上難以一體適用。示意圖。（資料照）

2022/05/18 20:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院人事行政總處官員今晚指出，不只警消人員，現行各機關公務員輪班情形所在多有，例如法務部看守所管理員、矯正署人員、內政部空勤總隊與農委會森林護管員等，這些輪班的公務員因其工作型態不同，若明確訂定統一的工時上限，擔心實際上難以一體適用，基於會有執行上的困難，人事總處因此建議，不要訂死法定工時上限。

司法院大法官會議2019年底針對警察、消防員等輪班制公務員超勤工作問題做出釋字第785號解釋，規範相關機關3年內改正制度，行政機關提出的方案昨遭在野黨立委質疑是空白授權，未明確入法，警消工作權團體昨也痛批行政機關敷衍，要求將工時上限入法，改正加班換嘉獎的規定。

請繼續往下閱讀...

人事總處官員表示，「公務員服務法」、「公務人員保障法」等修正草案的主管機關是考試院，人總尊重考試院所提意見，不過，對於在野黨立委質疑司法院第785號解釋的意涵就是要框架性規範，但政府所提出的條文卻是授權協商質疑有空白授權的問題，人總官員則說，這沒有所謂的空白授權，政府機關是先就大方向提出修法，細節與技術問題再透過訂定法規命令來執行。

人事官員表示，人總已向考試院提出看法表示，不建議透過法律明定輪班公務員的法定工時上限，因人總擔心，因各機關須輪班的公務員，其工作型態不同，訂死法定工時上限，實際上難以執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法