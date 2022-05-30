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    對決陳時中？ 蔣萬安：參選也不會改變政府防疫非常差的事實

    國民黨立委蔣萬安獲提名參選台北市長後展開請益之旅，繼日前拜會前總統、前台北市長馬英九後，今再拜會郝龍斌。（記者鄭名翔攝）

    國民黨立委蔣萬安獲提名參選台北市長後展開請益之旅，繼日前拜會前總統、前台北市長馬英九後，今再拜會郝龍斌。（記者鄭名翔攝）

    2022/05/30 13:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨提名立委蔣萬安參選下屆台北市長，檯面上對手除已積極備戰的台北市副市長黃珊珊外，民進黨的人選仍懸而未決，傳出黨內英系擬推衛福部長陳時中參戰；對此，蔣萬安今表示，民眾當下仍關心疫情，但政府防疫作為非常差，不會因執政黨派誰出來參選而改變此事實。

    蔣萬安獲提名參選台北市長後展開請益之旅，繼日前拜會前總統、前台北市長馬英九後，今再拜會郝龍斌，兩人閉門會談一個多小時，聚焦市政議題等。

    蔣萬安讚許郝龍斌任內舉辦花博、聽障奧運，奠基北市舉辦大型國際賽事及活動的能力，也因此後續能再舉辦世大運，且祝你好孕、市民熱線1999也都獲得各地方政府仿效；郝龍斌則誇，在自己及馬英九團隊都有前政務官定期為蔣萬安上課後，已使他對市政非常嫻熟，今日一談感覺蔣將來會是好的台北市長。

    而對於陳時中恐成未來勁敵，蔣萬安認為，疫情當下民眾最關心的是如何安全、健康、自由生活，而防疫成績是靠全民共同努力打拚配合的成果，但政府的防疫作為非常差，不會因執政黨派誰出來參選而改變此事實。

    至於國民黨北市議員鍾小平今公布中正、萬華區的市長民調，蔣萬安雖領先，但黃珊珊緊追在後；對此，蔣萬安稱，民調均作為參考，現階段最重要是帶領民眾度過疫情危機，且基層店家、餐廳受創嚴重、苦不堪言，政府應盡快提出快速、好申請的紓困方案，使各行各業走出疫情。

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