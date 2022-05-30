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    首頁　>　政治

    聲援郭彥均 蔣萬安：囂張冷血的政府

    國民黨立委蔣萬安今表示，看到很多孩子染疫而飽受折磨、甚至不幸離世，每個人民都感心痛，卻被政府指為是假消息將查辦，痛批囂張、冷血。 （記者鄭名翔攝）

    國民黨立委蔣萬安今表示，看到很多孩子染疫而飽受折磨、甚至不幸離世，每個人民都感心痛，卻被政府指為是假消息將查辦，痛批囂張、冷血。 （記者鄭名翔攝）

    2022/05/30 12:14

    〔記者鄭名翔／台北報導〕藝人郭彥均日前臉書PO文稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發爭議，國民黨多名立委紛紛以「自首」聲援，挨批是選舉動作；對此，國民黨立委蔣萬安今表示，看到很多孩子染疫而飽受折磨、甚至不幸離世，每個人民都感不捨心痛，卻被政府指為是假消息將查辦，痛批是何等囂張、冷血政府才講得出這種話。

    獲國民黨提名參選下屆台北市長的蔣萬安展開請益之旅，今拜訪前市長郝龍斌，兩人閉門會談一個多小時，聚焦市政議題等。

    對於郭彥均事件及後續引發的政治效應，蔣萬安認為，許多孩子在此次疫情中遭受痛苦，包括發燒超過40度、也從新聞看到有人四肢發紫、意識不清，甚至不幸離開人世，都令人非常心痛難過，更有痛失孩子的父親撕心裂肺對外訴說，希望來世還能當他的孩子，令所有善良的台灣民眾都感到不捨、心痛。

    蔣萬安說，此次疫情造成超過12萬名的10歲以下孩童染疫，重症比例達10萬分之5，較之日本的10萬分之0.5、韓國的10萬分之0.8更高，令台灣民眾深感憂慮，為人父母更是擔心，政府應正視此狀況，然而當有人因不捨孩子離世表達難過時，卻被政府指為是假消息，更稱要嚴加查辦，痛批是何等囂張、冷血政府才講得出這種話，讓人民無法接受。

    郝龍斌則稱，疫情並非只是統計數字，對於所有染疫孩子的父母、家庭而言，造成的傷害就是百分之百，政府不該只看數字，而是要解決民眾困惑、苦難，尤其是對無法打疫苗的孩童該如何給予最快的照護、治療，此為當前政府未盡之責。

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