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    首頁　>　政治

    不信「沒約談郭彥均」 藍軍投案秀 警淪政治鬧劇配角

    國民黨立委曾銘宗、萬美玲、林奕華等到刑事局抗議表示願自首。（資料照）

    國民黨立委曾銘宗、萬美玲、林奕華等到刑事局抗議表示願自首。（資料照）

    2022/05/30 08:26

    〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人郭彥均在臉書發文稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，被質疑傳播假訊息，之後便有媒體指稱刑事警察局要查假訊息，「不排除約談郭彥均」；儘管上週六有關「約談」的報導一出，刑事局第一時間就澄清未立案、也「沒有要約談郭彥均」，但在野黨仍拿此事大做文章，國民黨立委及市議員參選人更在週日接力前往刑事局「投案」，以示聲援郭彥均，不但讓警方傻眼，還得在假日停休接待立委，無奈配合演出，淪政治鬧劇配角。

    行政院長蘇貞昌上週六表示，針對內容類似的不實謠言，有相近團體明顯操作痕跡，非常不宜，會究責查辦，行政院發言人羅秉成也指出，蘇院長原意是針對散布不實謠言的操作，並非針對單一藝人的發文，但有媒體卻一再報導，刑事局不排除約談郭彥均，引發在野黨譁然。

    上週六上午相關消息傳出後，刑事局中午就火速在媒體群組澄清，表示有關媒體報導，刑事局已注意相關輿情，但因該案案情主要牽涉疫情，對於約談藝人一節、尚未有任何偵查動作；明確宣示沒有任何偵查及約談郭彥均的動作。

    但週日上午9點，先有國民黨市議員參選人連袂到刑事局表示要主動投案，10點半左右，又有國民黨立委曾銘宗、萬美玲、林奕華等人前往抗議，並遞交刑事陳報狀自首。雖然刑事局根本並未開始偵查作為也未立案，但立委堅持要投案，最後只好由刑事局副局長黃家琦收下陳報狀，象徵性完成投案自首程序後，立委們才肯離去。

    刑事局多名官警表示，先不要說整起約談郭彥均事件根本是以訛傳訛，立委諸公假日大陣仗跑到刑事局群聚，疫情期間恐有擴大染疫風險，紛嘆警察難為。有高階刑事警官也憂心說，選舉到了，這可能「只是開始而已」，認為若政治人物動輒將警方當成選舉作秀的配角，不只浪費行政資源，也影響民眾觀感。

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