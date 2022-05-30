謠言跟言論自由無關！ 呂秋遠：別把社會互信毀了

呂秋遠呼籲，別讓謠言毀了社會的互信。（資料照）

2022/05/30 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均於臉書稱「很多孩子都走了」引發社會爭議，行政院長蘇貞昌指示查辦不實謠言，卻被國民黨指稱政府打壓言論自由。對此，律師呂秋遠認為，謠言與言論自由沒有關係，呼籲大家別將社會的互信給摧毀了。

呂秋遠在臉書貼文表示，「一個，就是多，不管是不是時辰到了，任何生命在任何時候消失，都是多。可是，在這場瘟疫的一連串悲劇中，我們第一件該做的事情，是散布恐懼嗎？」他指出，「很多」孩子走了，站在一個都不能少的立場，當然是主觀上的事實，但4月5日至15日以前，就是沒有兒童重症，直到26日才出現第二個兒童重症，「很多孩子走了」，搭配「醫療人員從4月初開始就疲於奔命、無法休息」，兩者合一，就是謠言，意圖讓父母們恐慌的謠言，「謠言，跟言論自由有什麼關係？」

請繼續往下閱讀...

呂秋遠說，醫療人員很辛苦沒錯，但這則謠言想要營造的是，醫院快垮了、小孩快死光了，謠言透過媒體快速傳播，就會讓父母人人自危，不再信任政府的防疫措施，沒怎樣，就歸功於自己照顧的好，有怎樣，就會責怪這個政府照顧不周，不顧醫療人員生活、不管父母孩子死活，這就是這個謠言的目標。

呂秋遠認為，孩子重症數目是多是少，本來就很主觀，政府做得好不好，每個人也本來就可以罵，但不該利用謠言、謊言渲染，「台灣每年都有將近兩千名兒童因為各種原因離開這個世界，如果我們真的不捨，好好照顧自己的孩子、關心別人的孩子，但是，不要散布謠言，因為真的會有人信，而且很信。」

呂秋遠呼籲，疫情肆虐同時，別讓謠言也跟著肆虐，好好保護自己、戰勝疾病，往後還有多投票機會，能制衡政府，別把這個社會毀掉了，「真正的獨裁，在西台灣，這個社會的互信毀了以後，我們都不會有任何的言論自由。看看李文亮醫師的下場，那才叫做沒有言論自由。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法