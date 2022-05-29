為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨「到底有沒有搞清楚」？ 學者點「徹查郭彥均」關鍵

    郭彥均發文引發各界議論。（圖取自臉書）

    郭彥均發文引發各界議論。（圖取自臉書）

    2022/05/29 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼文，文中提及「很多孩子就這樣走」引起各界議論；行政院長蘇貞昌喊話要查辦不實謠言，此舉引起藍營痛罵，國民黨主席朱立倫還呼籲黨公職全站出來聲援郭彥均。對此，美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元反問：「國民黨到底有沒有搞清楚狀況是什麼？」

    葉耀元在臉書發文表示，這件事情的問題點並不是在「可不可以質疑政府」，或是「質疑政府被公權力打壓」，更不是什麼「網軍治國，壓制民眾真實的心聲」。他指出，這件事之所以被搬上檯面，是因為郭彥均這則與朋友的對話圖，到底是不是「自己」與醫護朋友的對話，亦或是這根本是訊息農場的產物，意圖對台灣進行認知作戰。

    葉耀元說，如果今天調查結果證明，這根本不是郭彥均與他人的對話，而是從他處轉載而來，那不就代表，國民黨挺郭彥均這件事，等同於國民黨是中共網軍作戰的同路人嗎？

    葉耀元表示，很多人搞錯重點，就像朱立倫說「10位孩子（確診死亡兒童）的生命算少嗎」？他指出，問題根本不在「很多孩子就這樣走」這句話，而是整則訊息，是否刻意要冒充醫護人員，加強訊息可信性與可靠性，但卻只是一個假造訊息而已？

    葉耀元批評，現在很多公眾人物都在選邊站，跟著這個話題炒作一波流量，「但麻煩大家搞清楚，這是法律問題，跟言論自由或可不可以批評政府沒有關係。這麼大的一個法律坑，為什麼這麼多政治人物還是會往裡面跳啊...」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：別大砲打小鳥
    2022/05/29 12:08

    挺郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：別大砲打小鳥
    查辦郭彥均？ 蘇揆：台灣是個充分保障言論自由的國家
    2022/05/29 11:59

    查辦郭彥均？ 蘇揆：台灣是個充分保障言論自由的國家

    萬能技藝超群三連霸 全國私科大第一
    總統FB遭洗版「很多孩子都走了」 謝典林貼31次嗆一起辦
    2022/05/29 08:09

    總統FB遭洗版「很多孩子都走了」 謝典林貼31次嗆一起辦
    網傳「很多孩子走了」涉假訊息 朱立倫：10位孩子的生命算少嗎？
    2022/05/28 16:29

    網傳「很多孩子走了」涉假訊息 朱立倫：10位孩子的生命算少嗎？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播