國民黨「到底有沒有搞清楚」？ 學者點「徹查郭彥均」關鍵

郭彥均發文引發各界議論。（圖取自臉書）

2022/05/29 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼文，文中提及「很多孩子就這樣走」引起各界議論；行政院長蘇貞昌喊話要查辦不實謠言，此舉引起藍營痛罵，國民黨主席朱立倫還呼籲黨公職全站出來聲援郭彥均。對此，美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元反問：「國民黨到底有沒有搞清楚狀況是什麼？」

葉耀元在臉書發文表示，這件事情的問題點並不是在「可不可以質疑政府」，或是「質疑政府被公權力打壓」，更不是什麼「網軍治國，壓制民眾真實的心聲」。他指出，這件事之所以被搬上檯面，是因為郭彥均這則與朋友的對話圖，到底是不是「自己」與醫護朋友的對話，亦或是這根本是訊息農場的產物，意圖對台灣進行認知作戰。

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葉耀元說，如果今天調查結果證明，這根本不是郭彥均與他人的對話，而是從他處轉載而來，那不就代表，國民黨挺郭彥均這件事，等同於國民黨是中共網軍作戰的同路人嗎？

葉耀元表示，很多人搞錯重點，就像朱立倫說「10位孩子（確診死亡兒童）的生命算少嗎」？他指出，問題根本不在「很多孩子就這樣走」這句話，而是整則訊息，是否刻意要冒充醫護人員，加強訊息可信性與可靠性，但卻只是一個假造訊息而已？

葉耀元批評，現在很多公眾人物都在選邊站，跟著這個話題炒作一波流量，「但麻煩大家搞清楚，這是法律問題，跟言論自由或可不可以批評政府沒有關係。這麼大的一個法律坑，為什麼這麼多政治人物還是會往裡面跳啊...」。

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