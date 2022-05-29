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    郭彥均發文「沒那麼嚴重」！ 柯文哲：政府應理解老百姓焦慮

    台北市長柯文哲日前確診正在居家照護中，今隔離期最後一天，於解隔前「開箱」自己隔離期間所居住的臥室空間。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲日前確診正在居家照護中，今隔離期最後一天，於解隔前「開箱」自己隔離期間所居住的臥室空間。（台北市政府提供）

    2022/05/29 17:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕藝人郭彥均於臉書稱「很多孩子都走了」引發爭議，行政院長蘇貞昌指示查辦不實謠言；台北市長柯文哲今表示，民主國家本就有各種聲音，刻意壓制不表示事實不存在，就如過去看到許多民眾冒雨排隊等，政府應以同理心理解老百姓的焦慮，而非嚴重到以傳染病防治法法辦，政府應以同理心看待就好。

    柯文哲日前確診正在居家照護中，今隔離期最後一天，於解隔前「開箱」自己隔離期間所居住的臥室空間，並表示因母親跌倒而有輕微顱內出血，送進加護病房，原訂上週日要返鄉新竹探視媽媽，未料自己染疫，只得作罷，而明天解隔後隨即赴議會進行市政總質詢，後續還會找時間回家探望母親。

    而對於近期郭彥均發文爭議，柯文哲認為，民主國家本就存在各種聲音，若刻意壓制、沒有聲音，此也不表示事實就不存在，過去看到許多民眾冒雨、跨縣市排隊，反映人民的焦慮，政府應要同理老百姓的焦慮。

    柯文哲表示，郭彥均此事並沒那麼嚴重，不必用違反傳染病防治法法辦，面對此事，政府應以同理心看待就好。

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