郭彥均事件延燒 沈伯洋點出「媒體」與「農場」的「認知戰SOP」

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋針對郭彥均事件在臉書撰文評論。（資料照）

2022/05/29 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前臉書貼文提及「這麼多孩子就這樣走」，被認為是轉自內容農場資訊，引發各界對認知作戰的討論。對此，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋在臉書點出「認知戰SOP」。沈伯洋說，與其討論郭彥均是不是意見陳述，基本上都是在「搔癢」，也順便移轉了焦點，「真正的焦點」其實是一開始沒做好管控的媒體，然後馬上轉發的是「微博台灣」，「看來也是等很久了」。

沈伯洋在臉書貼文表示，郭彥均在25日貼出對話截圖，當天媒體開始報導，隔天26日就有大量農場粉專開始複製，很多事件都可能是這樣的發展模式，所以重點要放在「一開始有（媒體）亂報」這件事，農場的專長是「複製」，重點在於26日這些農場論述是從哪裡複製的？

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沈伯洋指出，25日報導的媒體，有些媒體就是如實轉錄郭彥均的貼文，但當中有2家媒體，報導的內容是把郭彥均的對話截圖「重新再截一次」，然後報導，而截掉的部分是「四月五日」這句話，並把截圖變小，他推測背後的理由是「因為四月五日擺在那邊太麻煩了」，這樣對「喜歡在時間作手腳」的農場很不方便。

沈伯洋接著說，接下來大量農場的複製，都是從這邊開始，「不管是媒體主動利用，還是被動被抄，這個機制絕對是台灣的大問題。對我來說，這才是問題的根源。去討論什麼到底幾個才算多，討論言論自由，討論郭姓藝人是不是意見陳述，基本上就都是在搔癢，也順便移轉了真正的焦點：一開始沒做好管控的媒體。」

沈伯洋表示，關於郭彥均截圖來源是否為中國或是某特定政黨，以及這一系列農場是否有收中國的錢，現階段都還不明朗，「不如把重點擺在一開始刻意截圖的媒體，因為他們的誤導的內容被大量『抄』出去，才燒得起來啊。」

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