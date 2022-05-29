郭彥均事件延燒 沈伯洋點出「媒體」與「農場」的「認知戰SOP」
〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前臉書貼文提及「這麼多孩子就這樣走」，被認為是轉自內容農場資訊，引發各界對認知作戰的討論。對此，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋在臉書點出「認知戰SOP」。沈伯洋說，與其討論郭彥均是不是意見陳述，基本上都是在「搔癢」，也順便移轉了焦點，「真正的焦點」其實是一開始沒做好管控的媒體，然後馬上轉發的是「微博台灣」，「看來也是等很久了」。
沈伯洋在臉書貼文表示，郭彥均在25日貼出對話截圖，當天媒體開始報導，隔天26日就有大量農場粉專開始複製，很多事件都可能是這樣的發展模式，所以重點要放在「一開始有（媒體）亂報」這件事，農場的專長是「複製」，重點在於26日這些農場論述是從哪裡複製的？
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沈伯洋指出，25日報導的媒體，有些媒體就是如實轉錄郭彥均的貼文，但當中有2家媒體，報導的內容是把郭彥均的對話截圖「重新再截一次」，然後報導，而截掉的部分是「四月五日」這句話，並把截圖變小，他推測背後的理由是「因為四月五日擺在那邊太麻煩了」，這樣對「喜歡在時間作手腳」的農場很不方便。
沈伯洋接著說，接下來大量農場的複製，都是從這邊開始，「不管是媒體主動利用，還是被動被抄，這個機制絕對是台灣的大問題。對我來說，這才是問題的根源。去討論什麼到底幾個才算多，討論言論自由，討論郭姓藝人是不是意見陳述，基本上就都是在搔癢，也順便移轉了真正的焦點：一開始沒做好管控的媒體。」
沈伯洋表示，關於郭彥均截圖來源是否為中國或是某特定政黨，以及這一系列農場是否有收中國的錢，現階段都還不明朗，「不如把重點擺在一開始刻意截圖的媒體，因為他們的誤導的內容被大量『抄』出去，才燒得起來啊。」