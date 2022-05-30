酸國民黨聲援郭彥均蹭聲量 學者：二次傷害郭、消費往生幼兒

國民黨團昨召開記者會挺郭彥均、言論自由等，部分網友卻不買單。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2022/05/30 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子，就這樣走」一文引起社會爭議，國民黨稱要聲援郭彥均，甚至呼籲黨公職全部站出來，台灣師範大學政治學研究所教授范世平嘲諷國民黨拿郭彥均事件來蹭聲量，甚至搞成藍綠對決「是最蠢的」，並批國民黨消費不幸往生的確診嬰幼兒，到底哪裡出了問題？

學者范世平昨在臉書發文指出，藝人郭彥均日前分享所謂「醫護朋友」對話，很多人批評此與事實不符，是製造社會恐慌，郭也因此道歉。行政院長蘇貞昌也指出，這種不實的謠言，都有相近的團體有很明顯的操作痕跡，對於辛苦的防疫工作非常不尊重，並且引起社會恐慌，因此加以究責查辦。

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范世平強調，蘇貞昌講的是「團體」，不是「個人」，但是國民黨人士，包括黨主席朱立倫，以及連勝文、趙少康、蔣萬安等通通跳出來痛批蘇與聲援郭，國民黨立委與市議員參選人昨更跑去刑事警察局演出「自首秀」，並痛批蘇貞昌侵害言論自由。對此范世平質疑，「請問散佈假資訊是新聞自由？國民黨這麼重視新聞自由，那有為香港的新聞自由說句話？」、「國民黨說每一條人命都重要，那蔣萬安的阿公與阿祖在台灣殺了那麼多人，他要不要出來道個歉？今天出來罵蘇的國民黨人，哪一個不是當初威權統治的扈從者？」

范世平也指出，郭彥均或許是無心之過，道完歉也就沒事，但國民黨出來挺郭造成藍綠對決，卻是最蠢的。他也強調，「把郭彥均事件搞成藍綠對決是否聰明？郭更莫名其妙的被國民黨綁架與利用，成為二次傷害。」

范世平也分析，國民黨的支持度比上個月下跌0.4%，被民眾黨超車而淪為第三大黨，且從1月迄今連續5個月都在15.6％以下，這個月的14.1%更創下2016年7月以來的第三低，對於國民黨如今又拿郭彥均事件來蹭聲量，范世平質疑，「拿不幸往生的確診嬰幼兒來消費，一個政黨如此愚蠢的樂此不疲，到底哪裡出了問題？」

藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子，就這樣走」一文引起社會爭議，國民黨稱要聲援郭彥均，學者范世平嘲諷國民黨拿郭彥均事件來蹭聲量，甚至搞成藍綠對決「是最蠢的」。（圖擷自臉書）

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