再聲援郭彥均控政府打壓言論自由 國民黨要蘇貞昌道歉

國民黨召開記者會，批評兒童疫苗施打亂象，並稱反對政府箝制言論自由。（國民黨提供）

2022/05/30 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開記者會，表達「拒絕缺疫苗亂象、反對政府箝制言論自由」的立場。要求加快疫苗到貨時程，並加開兒童疫苗專屬施打站。另對於藝人郭彥均發文事件，政府打壓言論自由，行政院長蘇貞昌應公開道歉。

國民黨表示，行政院長蘇貞昌29日才保證輝瑞兒童疫苗絕對足夠；衛福部長陳時中也說以目前進口的輝瑞疫苗進貨總數110萬劑來說，若以全國5到11歲兒童施打率98%來計算，疫苗供給量絕對充足；可是國內才剛開放5至11歲疫苗預約就被瞬間秒殺，孩童家長必須在凌晨2、3點就出門排隊讓孩子能打到疫苗，甚至還有家長帶孩子前往其他縣市施打疫苗，陳時中卻將問題根源賴給分配問題。

請繼續往下閱讀...

國民黨批評，舉凡口罩、疫苗、快篩等，中央的說法都已淪為「反指標」，家長們排隊、預約不到都是人民親身經歷，對政府的信任度已跌至谷底，顯示蔡政府的超前部署已成謊言。

國民黨認為，防疫問題層出不窮，可是蘇貞昌和陳時中卻認定為醫護、為孩子發聲的郭彥均是散佈「假訊息」、「有明顯操作痕跡」、「都是造謠」？還被出征到刪文，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征，打壓言論自由，根本凸顯自己是防疫無能，只敢處理提出問題的人。

國民黨質疑，Omicron疫情已經將10個孩子帶走了，這樣的人數還不夠多嗎？更有許多孩童轉變成中重症，蔡英文政府的防疫準備「既缺、又慢，還亂」，說真話的人還要忍受被網軍出征、被政府約談，壓制民眾真實的心聲，人民絕對不能忍受。

國民黨提出訴求表示，中央應加快疫苗到貨時程，加開兒童疫苗專屬施打站，將購得的疫苗儘速分配地方政府供學童施打。中央應以最快速度針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，研擬如何提供足夠保護。蘇貞昌也應要公開道歉，不應使用公權力打壓人民言論自由。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法