要查操作「很多孩子走了」》台灣在認知戰最前線 蘇揆：非針對個人

針對藝人郭彥均等社群網站發佈「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌受訪時表示，有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦。（記者廖耀東攝）

2022/05/30 05:30

〔記者林良昇、姚岳宏、陳建志／綜合報導〕藝人郭彥均在臉書貼出與所謂醫護人員對話「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，有多個臉書粉專集中時間發布相同文章，遭質疑有心人操作，行政院長蘇貞昌要查。立院國民黨團昨到刑事局自首，指要「聲援郭彥均」，立院民進黨團回擊，批評國民黨政治操作無助防疫。蘇揆則說，台灣在認知戰的最前線，不是針對任何人。

國民黨主席朱立倫號召黨籍公職「聲援郭彥均」，立法院國民黨團昨響應，黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、立委林思銘、林奕華、鄭正鈐、洪孟楷更到刑事局遞狀「自首」。

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曾銘宗表示，「很多孩子走了」是事實不是謠言，刑事局應把立委移送法辦，比照郭彥均。萬美玲砲轟，蘇貞昌及衛福部長陳時中官僚、冷血，「今天打壓郭彥均，還有千萬個郭彥均。」

藍委「自首」聲援郭彥均

林奕華則質疑「多少孩子才算多？」台灣沒言論自由了嗎？洪孟楷則要求蔡英文總統和蘇貞昌公開道歉。

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬回擊，這波「自首運動」就是國民黨立委和議員參選人配合黨主席朱立倫發動的政治和選舉動作。

鄭運鵬說，郭姓藝人可能出於善意或個人拿到的資訊發了文章，但之後有「內容農場」擷取其中一句話，開始製造「很多孩子走了」的恐慌，蘇揆認為要去調查是這樣的行為，國民黨卻做政治操作。

綠委斥政治操作無助防疫

民進黨立委林楚茵表示，民進黨絕對守護言論自由，但國民黨做最惡劣示範，斷章取義，誤導人民，製造防疫恐慌，操作聲量。

蘇揆昨天到台中大肚視察時受訪表示，臺灣是一個充分保障言論自由的國家，也是在整個認知作戰的最前線，對於生命消逝，我們都感到非常難過與不捨，同樣對於社會安定有任何侵害，我們也絕不能掉以輕心，這由權責機關依法公正辦理就好，不是針對任何個人。

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