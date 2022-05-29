接力赴松山霞海城隍廟發快篩劑 蔣萬安、黃珊珊暗較勁

台北市副市長黃珊珊29日出席松山霞海城隍廟發送快篩試劑活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/05/29 15:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市松山霞海城隍廟連3天免費發送快篩試劑，昨日已獲國民黨提名參選下屆台北市長的立委蔣萬安先到場，而同樣積極備戰的台北市副市長黃珊珊今早也赴廟發送，互別苗頭意味濃厚；對此，黃珊珊表示，地方事務及防疫不分黨派、顏色，至於是否加入台灣民眾黨參選，黃依舊四兩撥千斤稱，當前先做好市政工作。

確定代表國民黨參戰台北市長的蔣萬安昨在黨籍北市議員陪同下，於松山霞海城隍廟協助發送快篩劑，而黃珊珊今早則以副市長身份，在民政局長藍世聰、民眾黨議員參選人楊寶楨陪同下，同至松山霞海城隍廟協助發送快篩劑，兩位準市長候選人先後到場，互別苗頭意味濃厚。

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黃珊珊表示，此為地方公益活動，且廟方連3天舉辦，頭兩日分別要上班及另有行程，因此選於今天前來，此為事前就已與廟方約好，且是非常有意義的活動，地方事務不分顏色，防疫更無分黨派，沒人因此事在相互「比賽」。

而目前仍為親民黨籍的黃珊珊是否加入民眾黨並代表參選也備受關注，日前民眾黨立委蔡壁如曾透露黃不排斥入黨；對此，黃珊珊今依舊四兩撥千斤稱，當前仍先做好市政工作、做好防疫，還未考慮選舉，而台灣也需要走出政黨對立，相信市民期待的是能安定人心、帶領度過難關的市政府。

國民黨台北市長參選人蔣萬安28日受邀，參與松山霞海城隍廟快篩劑發送活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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