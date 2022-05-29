蔣萬安斥國幣去蔣化 民進黨團︰全球民主國家已不再用威權象徵

民進黨團29日在立法院舉行輿情回應記者會，由幹事長鄭運鵬及副書記長林楚茵共同主持。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/29 14:31

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會向行政院提出的任務總結報告首度明確建議，不宜維持蔣中正肖像作為我國國幣圖樣，蔣家第四代、國民黨台北市長參選人蔣萬安批評促轉會浪費公帑做政治清算，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，促轉會是建議，不是馬上執行，國民黨不要緊張。

即將解散的促轉會向行政院提出的任務總結報告首度明確建議，不宜維持蔣中正肖像作為我國國幣圖樣，未來改版應評估逐年汰換。蔣萬安則批評，政府與其浪費公帑政治清算，不如儘快協助紓困振興及防疫。

請繼續往下閱讀...

立法院國民黨團總召曾銘宗今受訪時也呼應蔣萬安，痛批促轉會無聊透頂，為執政黨服務，連新台幣都看不下去。曾也說，中央銀行曾評估，國幣全部改版要花500億元，現在新台幣用的好好的，為什麼要改版？促轉會轉型不正義，5月底走入歷史，就讓它走入歷史。

立法院民進黨團今召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，促轉會在法律上規定的工作就是去除威權象徵，蔣中正是威權時期的總統，其肖像然是威權象徵，促轉會認為為要逐步在民主機制下處理提出報告，後續要怎麼處理，要回到行政機關。

鄭運鵬說，全世界民主國家的國幣沒有在用威權象徵了，很遺憾蔣萬安在被國民黨提名後，態度跟過去不一樣，還說是民進黨的政治清算，但蔣中正已經過世多年，不需再清算，但其仍是歷史裡代表威權的一部分。

鄭運鵬表示，促轉會有其法定工作，做了建議給行政院，之後要怎麼做，不是馬上就執行，國民黨不要太緊張。國民黨的回應，讓大家看到原來國民黨還活在威權時代，很嚮往失去中國大陸的蔣中正，讓人遺憾和不可思議。

民進黨立委林楚茵也說，紙幣或硬幣其實每隔一段時間就會做汰舊換新，甚至換新的圖騰，後續製作紙幣時，包括央行或相關單位可以研究，是不是把蔣家銅像或人像做移除，都是可以討論的，不用上綱成政治上面的意識型態。

林楚茵呼籲，國民黨必須活在現在，對許多年輕人來講，重視或在乎的已經不是當初的蔣家威權，如果要更貼近一般民眾或年輕人，不如把思考跟思維放在當下，若只是為了選舉去抓住神主牌，無助於更貼近民眾，如果只是為了選舉操作，不見得會有票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法