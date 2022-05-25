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    羅智強：張善政應說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民

    羅智強下午在臉書發文，表示張善政該思考如何說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民。（圖擷自臉書）

    羅智強下午在臉書發文，表示張善政該思考如何說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民。（圖擷自臉書）

    2022/05/25 17:33

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨徵召的桃園市長參選人張善政今日透露，自己已經與原本爭取黨中央提名參選桃園市長的羅智強聯繫上，並約好明日上午參加桃園行腳活動，羅智強下午在臉書發文回應，如果張善政真要聽他的建議，就是「公正的善政，才能贏得尊敬」，張善政該思考如何說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民，他並強調，明天只祈福，不談選舉。

    不過，羅智強也說，如果張善政想要進一步聽他的意見，不用三顧茅廬，只要指定時間、指定地點，他會親自登門拜訪，向張善政詳細分說。

    羅智強表示，感謝張善政關心他的「祈福走桃園」活動，明早上午8點要來陪他參加，當張表達想要參加祈福行腳時，他告訴張，這個活動「關懷疫情，不談選舉」，而且任何人要來參加這個活動，他都歡迎，不管是國民黨、民眾黨、無黨籍，甚至是民進黨的朋友。

    羅智強指出，他連續3天走中壢，88個里，已經走了56個里，一路上點點滴滴，讓他更確定一件事，「選情並沒有比疫情重要」，不管有沒有選舉、獲不獲得提名，都不妨礙他為桃園祈福、為人民服務的決心。

    羅智強說，確實張善政此時面臨一些挑戰，如果張善政真要聽他的建議，就是「公正的善政，才能贏得尊敬」，說服羅智強支持，是最不重要的一件事，因為他只有一票，張善政要思考的是如何說服「在乎程序正義更甚於選舉勝負」的桃園市民，他相信智慧如張善政，一定會理解這個道理，只要此結打開，張善政就可以海闊天空。

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