邱奕勝直言「沒需要做到這樣嘛」 張善政臨時取消拜會桃市議會

桃園市議會議長邱奕勝面對媒體詢問張善政拜會議會一事，頻以「我不知道、沒有約」回應。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/24 11:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市長提名人張善政今上午臨時宣布，將於上午11點赴桃園市議會拜會，讓議會人員均感訝異，桃園市議會議長邱奕勝更直言「沒需要做到這樣嘛對不對」，張善政疑怕吃閉門羹，在拜會前17分鐘，臨時在媒體群組宣布取消拜訪行程，「希望等議長方便時登門拜訪交換意見」。

張善政昨表示，今將啟動拜會桃園市議長邱奕勝，以及原先已備戰參選市長的黨籍立委呂玉玲、羅智強，今天上午約9點張善政的媒體群組臨時發出訊息，宣布將於上午11點赴桃園市議會拜會，值得注意的是，桃園市議會今舉行市政總質詢，主席就是邱奕勝，拜會消息一出，外界對於雙方碰面會碰出什麼火花，拭目以待。

請繼續往下閱讀...

據悉，張善政欲拜會議會的行程並未事先溝通，對於突然拜會，桃園市議會國民黨團總召徐其萬也直呼沒有聽說，議會人員也均感訝異，更有人抨擊「說來就來，也不事先通知，搞什麼東西」，且據議事排程，上午11點市議會仍在舉行總質詢，身為議事主席的邱奕勝應要待在議事堂裡，雙方能否碰面是未知數。

而今天開議前，邱奕勝面對媒體訪問時才透露，他與張善政都還沒有聯繫，也沒有收到要見面的訊息，不過邱奕勝大方表示，議會是開大門，本來議會就是民意機關，也歡迎任何人來到議會，「不只是我們張院長」，很多鄉親都到桃園市議會了解議會的整個運作。

桃園市議會於上午10點10分中場休息20分鐘後，邱奕勝面對媒體詢問張善政拜會議會一事，邱奕勝頻以「我不知道、沒有約」回應，媒體追問，總質詢12點結束雙方是否見面，邱奕勝口氣略顯不耐「沒需要做到這樣嘛對不對」媒體追問，是否覺得硬上、不尊重人？邱奕勝則回「呵呵」。

然而，今天上午10點28分才有媒體在群組詢問「是不是取消議會行程了」，張善政的媒體聯絡人於8分鐘後回覆「目前維持原訂行程」，孰料，過了7分鐘，張善政的媒體發言人又發出訊息表示，「跟各位媒體朋友報告，今天張院長跟邱議長聯繫，邱議長表示今日正在主持會議，會再另尋時間與張院長見面暢談，院長非常謝謝議長，也希望等議長方便時登門拜訪交換意見」，取消拜會行程，讓在現場等候的大批媒體相當傻眼。

張善政疑怕吃閉門羹，臨時取消訪桃園市議會拜會。（記者魏瑾筠攝、本報資料照，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法