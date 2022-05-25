張善政要拜會 邱奕勝︰沒有約

桃園市議會議長邱奕勝（左）昨現身議會簽到，稍後主持市政總質詢，對於張善政臨時要來拜會，邱說「沒需要做到這樣嘛」 。（記者陳璟民攝）

2022/05/25 05:30

邱不耐「沒需要做到這樣嘛」 呂玉玲嗆「不必見面」

〔記者林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕國民黨桃園市長被提名人張善政昨與桃園市議長邱奕勝約見面未果，被解讀為吃閉門羹，張今規劃上午拜訪中廣董事長趙少康，下午則預計前往桃園，與國民黨三位在地立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲會面，但呂昨已表態不必見面。

請繼續往下閱讀...

國民黨突襲徵召張善政參選桃園市長，引發黨內大亂，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、張善政接連道歉，效果有限。

昨上午九點四分，張善政突於媒體群組發布「十一點赴桃園市議會拜會」臨時公開行程，當時議會正要進行總質詢。據悉，邱奕勝是收到友人轉傳，才知道自己將「被拜會」，趕緊請幕僚通知張團隊「議長今天主持議事，沒辦法約」。張團隊一度表達維持原訂行程，後又疑似怕吃閉門羹，在原訂拜會時間前十七分鐘「喊卡」並掉頭北返，求和之旅首站就破局。

對於張善政拜訪是否是「霸王硬上弓」，邱奕勝受訪語帶不悅地連說三次：「我不知道，沒有約」，還說「沒需要做到這樣嘛，對不對？」桃園市議會有人抨擊「說來就來，也不事先通知，搞什麼東西？」

張團隊：雙方對見面時間認知不同

國民黨中央相關輔選人士解釋，張團隊確實有和邱方面聯繫上，邱也表達歡迎，單純是因為邱在主持會議而更改時間。張善政團隊的成員也說，昨天的狀況是雙方對見面的時間認知上有不同，邱奕勝其實願意見張。

黨團總召：沒先聯絡 霸王硬上弓

不過桃市議會國民黨團總召徐其萬抨擊，張善政喊出的選舉口號為「微笑桃園」，這樣霸王硬上弓，大家笑得出來嗎？張有誠意就該事先聯絡，況且議長正在主持議事，沒接待恐被以為是在拿喬，這是陷議長於不義。

桃市國民黨籍議員黃敬平建議，張善政若要再拜會，切記要低調，不要再事先昭告天下，這樣不容易見到想見的人。

張善政啟動桃園拜訪行程首日就觸礁，但相關拜會仍繼續進行，今上午十一時將前往中廣大樓與趙少康會談，尋求「戰鬥藍」支持；下午將再度赴桃園，與呂玉玲、魯明哲、萬美玲等國民黨立委一同會面。據悉，該拜會是由萬美玲協助張羅，仍在安排中。不過呂玉玲昨已表態，要張去拜訪邱奕勝就好，不必找她。

此外，由於國民黨是在上週中常會突襲徵召張善政，外界關注國民黨今天中常會是否又會有驚人之舉？國民黨內相關人士表示，會維持原規劃，依然是在台北市提名蔣萬安、南投縣提名許淑華、基隆市提名謝國樑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法