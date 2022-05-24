淡水阿嬤又來了？ 朱立倫一席「綠營朋友說」被酸爆

國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長遭到批評，又以綠營朋友挺張，反被外界酸。（資料照）

2022/05/24 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨稱「偏綠朋友全家投張善政」，連前綠營議員也這樣說。對此，媒體人朱凱翔在臉書專頁「不演了新聞台」發文諷刺，「偏綠的朋友」，讓他忍不住想起「淡水的阿嬤」。相關貼文已有超過3500名網友按讚，國民黨立委馬文君也現身按「大笑」表情。台灣基進新聞部副主任陳子瑜臉書也說，「繼淡水阿嬤之後最接近奧斯卡鉅獻」。

朱立倫因徵召張善政參選桃園市長遭到批評，他昨在道歉記者會稱，他有偏綠的朋友、甚至綠營前議員都表態會投張善政，所以張善政是對的人選。

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媒體人朱凱翔昨晚發文酸，「偏綠的朋友，淡水的阿嬤」。網友立馬想起，朱立倫2016年請假新北市長一職，參選總統大選的參選理由是「淡水阿嬤」要他出來選。網友在貼文回應，「愈來愈像偏綠的臥底」、「還有幻想朋友」、「偏藍的朋友們現在很火」等。

此外，台灣基進新聞部副主任陳子瑜也在臉書酸，朱立倫自我感覺良好已到世界奇觀。還有網友說，「前有淡水阿嬤，後有綠營議員全家」、「這位綠營朋友就是淡水阿嬤吧？為了輸綠輪特地全家搬到桃園支持張？」

國民黨主席朱立倫因綠營朋友、淡水阿嬤等言詞被網友酸。（資料照）

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