張善政突稱要拜會 親邱人士傻眼：媒體還比我們早知道

國民黨桃園市長提名人張善政昨上午臨時宣布11點赴桃園市議會拜會，未事先打招呼即要「霸王硬上弓」，桃園市議會議長邱奕勝受訪直言「沒需要做到這樣嘛對不對」。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/25 05:46

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市長提名人張善政昨上午臨時宣布11點赴桃園市議會拜會，未事先打招呼即要「霸王硬上弓」，桃園市議會議長邱奕勝受訪直言「沒需要做到這樣嘛對不對」，張善政一度表示維持原訂行程，後又疑怕吃閉門羹，在拜會前17分鐘臨時「喊卡」，並掉頭回台北，稱「希望等議長方便時登門拜訪交換意見」，求和之旅第一站就破局。

張善政前天表示，將拜會邱奕勝及原已備戰參選市長的黨籍立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，昨天上午約9點，張善政的媒體群組發出訊息，宣布將於上午11點赴桃園市議會拜會，值得注意的是，桃園市議會昨舉行市政總質詢，主席就是邱奕勝，消息一出，外界對於雙方碰面會碰出什麼火花，拭目以待。

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然而，昨天開議前，邱奕勝面對媒體訪問時才透露，他與張善政都還沒有聯繫，也沒有收到要見面的訊息，不過邱奕勝大方表示，議會是開大門，本來議會就是民意機關，也歡迎任何人來到議會，「不只是我們張院長」，很多鄉親都到桃園市議會了解議會的整個運作，孰料邱奕勝前腳剛走進議事堂，張善政就稱要拜會桃園市議會。

誇張的是，桃園市議會大家長邱奕勝是收到友人轉傳的「參選人臨時公開行程」，才知道自己的地盤將「被拜會」，趕緊請幕僚向張團隊聯絡「議長今天主持議事，沒辦法約」，親邱人士無奈說，「拜會行程媒體還比我們早知道，根本沒有提前聯繫」。

對於突然拜會，桃園市議會國民黨團總召徐其萬也直呼沒有聽說，議會人員也均感訝異，更有人抨擊「說來就來，也不事先通知，搞什麼東西」！

徐其萬抨擊，平常要拜訪朋友，也會禮貌先說一聲尊重當事人，如果張善政有誠意要坐下來跟大家好好談，就應該事先聯絡，而不是突然說要拜會，況且議長昨天在主持議事，萬一沒接待他，恐又被以為是在拿翹，這是陷議長於不義，更傷害到議長跟議員團隊，認為張善政應運用自己的智慧，更細膩處理這件事。

徐其萬還說，張善政喊出的選舉口號為「微笑桃園」，這樣霸王硬上弓大家笑得出來嗎？「微笑桃園」是真的要讓桃園人笑得出來，讓想要支持你的人內心笑得出來，臉上才會真的笑得出來。

桃園市議員黃敬平則建議張善政身態要放軟，且若要再拜會切記要低調，不要再事先公開引來大批媒體，這樣不容易見到想見的人，更直言只要張善政有心隨時都可以約，要他檢討檢討做事的細膩度。

「他都已經到了桃園，為什麼不願意下車走走？」黃敬平還說，張善政拜會行程取消後，隨即返回台北市，令人相當不解，羅智強都不知道走桃園幾圈了，身為桃園市長提名人卻一直坐車不願意下車，「到底要不要選市長」？

黃敬平直言，張善政要放下身段，不要還把自己當作閣揆，既然來到桃園就要開始走、認真去走，要做事就是看誰有沒有心最重要，張善政這種行事，難怪做事會碰壁，要自己檢討檢討。

另，桃園市議會於昨天上午10點10分中場休息20分鐘後，邱奕勝面對媒體詢問張善政拜會議會一事，邱奕勝頻以「我不知道、沒有約」回應，媒體追問，總質詢12點結束雙方是否見面，邱奕勝口氣略顯不耐「沒需要做到這樣嘛對不對」媒體追問，是否覺得硬上、不尊重人？邱奕勝則回「呵呵」。

昨天上午10點28分有媒體在群組詢問「是不是取消議會行程了」，張善政的媒體聯絡人於8分鐘後回覆「目前維持原訂行程」，孰料，過了7分鐘，張善政的媒體發言人又發出訊息表示，「跟各位媒體朋友報告，今天張院長跟邱議長聯繫，邱議長表示今日正在主持會議，會再另尋時間與張院長見面暢談，院長非常謝謝議長，也希望等議長方便時登門拜訪交換意見」，臨時取消拜會行程，也讓在現場等候的大批媒體相當傻眼。

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