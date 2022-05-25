WHA排除我國 蔡壁如批台灣脾氣比G2還大

民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會。（邱臣遠辦公室提供）

2022/05/25 10:38

〔記者林良昇／台北報導〕今年世界衛生大會（WHA）仍把台灣排除在外，民眾黨立委蔡壁如今指出，美國雖然將中國視為戰略競爭對手，但仍願意在氣候變遷等議題合作，美中霸權都願放下身段，而台灣的脾氣卻比G2（指美、中）還大，期許政府能展現更靈活且彈性的外交政策，務實參與國際。

立法院民眾黨團今召開記者會，針對WHA今年仍排除台灣參與，蔡壁如說，像是印太經濟架構，正式參與組織，才能做rule maker，而不只是rule taker，外交應有更多想像。

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蔡壁如表示，即便美國將中國視為戰略競爭對手，仍然願意在氣候變遷等議題合作；美中霸權都願放下身段，而台灣的脾氣卻比G2還大，在自由民主下，期許政府能展現更靈活且彈性的外交政策，務實參與國際。

回歸國內疫情，蔡壁如說，政府一直未能落實超前部署，台灣疫情爆發時間較晚，有參考其他國家疫情發展的機會並提前準備，從疫情趨勢研判，台灣現階段已進入高原期，重點便轉向能否壓低後續的死亡數。

蔡壁如表示，依據台大教授陳秀熙教授等人的研究，台灣從4月底到5月中旬，70歲以上的高風險族群，開始出現公衛學上「超額死亡」現象，代表疫情已有排擠醫療量能的疑慮，政府應減低無症狀及輕症耗用行政與醫療資源，如韓國與新加坡，死亡率沒隨確診數升高，是台灣接下來的目標。

民眾黨團總召邱臣遠提到，兒童的確診及死亡數不斷攀升，顯示兒童防疫配套措施還不到位，家長求助無門又心急如焚，難道真的只能像衛福部長陳時中所說的「要怪，就怪病毒吧」？

邱臣遠質疑，近期兒童確診引發腦炎的案例增加，家長最關切兒童到底什麼時候可以打得到疫苗。但各縣市的兒童疫苗預約都被秒殺，根本一劑難求。各縣市兒童BNT疫苗的開打時間最慢的要等到6月15日，讓民眾如何放心？

民眾黨基隆市信義區議員參選人紀珈表示，Omicron本土疫情自4月發展至今，基隆取得了3個第一，確診率第一、確診死亡率第一及基隆市議會史上第一用唱名表決由口頭質詢改為書面質詢。地方首長或民代應時時與民眾站在同一線，別讓曾經支持的民失望。

基隆市中正區議員參選人林毓峯質疑，有確診民眾已回報數次個人資料，政府單位仍未發隔離通知書，還有民眾一家4人確診，卻只收到1份隔離通知書，地方中央互推責任擺爛，系統到底出了什麼問題？

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