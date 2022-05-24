WHA場邊論壇 台美挪威交流緊急健康照護經驗

WHA正在瑞士日內瓦進行，我國援外專責機構國合會（ICDF）23日和美國國際開發總署（USAID）及挪威難民理事會（NRC）辦理多邊論壇，分享協助弱勢群體在緊急事件下獲得健康照護的知識和經驗。（國合會提供）

2022/05/24 21:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦進行中，我國援外專責機構國合會（ICDF）23日和美國國際開發總署（USAID）及挪威難民理事會（NRC）辦理多邊論壇，分享協助弱勢群體在緊急事件下獲得健康照護的知識和經驗。

國合會今天說明，在日內瓦舉辦的這場論壇主題為「強化緊急事件下健康照護之可近性」，現場吸引了來自瓜地馬拉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁等國官員、國際非政府組織等專家，以及產、官、學、研界人士共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

NRC駐日內瓦代表Cecilia Roselli開幕引言，衛福部政次李麗芬發表致詞，表達台灣多年來秉持專業、務實、有貢獻的原則參與全球衛生事務的決心。

USAID人道援助局專責聯合國兒童基金會與世衛組織業務主管Manuel Claros闡述如何在符合合作國家需求及全球援助架構下，透過現有工具調整策略以促進全民健康；波蘭國際援助中心（PCPM）首席執行官Wojtek Wilk則分享在烏克蘭危機中的健康照護需求及該組織回應需求的作為。

世界兒童權利組織（Tdh）健康計畫主管Riccardo Lampariello探討如何應用數位科技提升醫療服務可近性與效益，促進醫療平權；國合會人道援助處處長王宏慈則分享國合會發展型公衛計畫及人道援助健康計畫的作法。

國合會秘書長項恬毅致閉幕詞時強調，全球衝突不斷升級、氣候惡化及全球大流行病的爆發，都為衛生系統帶來壓力。因此，提升國際間對緊急事件應變準備與回應能力已迫在眉睫，國合會將持續致力於公私部門合作，推動國際發展合作，協助夥伴國家衛生應急能力建構，以避免及降低緊急事件的衝擊。

國合會表示，其公衛醫療業務長期以來主要以「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」、「健康資訊管理系統推廣」及「公衛醫療緊急應變」等面向為推動主軸，利用我國公衛醫療優勢及發展經驗，協助夥伴國家強化健康照護及衛生體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法