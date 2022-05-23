我2友邦聲援台灣舌戰中國 史瓦帝尼批世衛︰給予沒道理的否決權

第75屆世衛大會（WHA）第二日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場。圖為吐瓦魯發言。（擷取自WHO直播）

2022/05/23 17:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）第2日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場；史瓦帝尼反駁中國宣稱的法理基礎指出，聯大和世衛決議並沒有允許中國代表台灣，也沒有說台灣是中國一部分。中國和世衛2005年簽的諒解備忘錄，給了中國「沒有道理的否決權」，不讓台灣參與世衛機制。大會最後仍裁示，不將台灣參與案列入議程。

WHA正於瑞士日內瓦召開中，具WHO會員國身分的13個我國友邦，包括貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯，向世衛（WHO）提案，要求大會「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」。

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大會首日傍晚召開總務委員會，以閉門會議形式討論是否將此補充提案列入議程。在大會第2日上午議程，大會主席、吉布地衛生部長Ahmed Robleh Abdilleh在「2對2辯論」開始前就先表示，相關方就此案已經達成協議，將接受總務委員會建議，不將此補充提案納入議程，且不開放現場發言。他說，此議題在大會籌備期間已進行廣泛磋商，據了解，透過非正式的白皮書和諒解，以及為使可預測、有秩序的流程得以進行，相信大會可以同意他的提議。

中國代表率先表達「堅決支持總務委員會關於不將涉台提案列入大會議程的建議」。中國提出法理基礎、實質依據和國際共識3點來反對台灣參與；首先，中方再次錯誤引用聯大第2758號決議和世衛25.1號決議，謊稱「這些決議為WHO遵循一中原則處理台灣問題提供法理基礎，台灣地區參與世衛大會的問題，必須按照一中原則通過兩岸協商來處理。台灣民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致參與WHA的政治和法律基礎不再存在」。

第二，中方批涉台提案沒有實質依據。中方稱，新冠疫情爆發後，中央政府不但邀請台灣專家赴武漢考察，還即時分享50多份技術資料、專門通報獲取病毒基因序列等途徑。「中央政府向台灣地區通報疫情400多次，僅去年一年就批准台灣地區衛生專家參加WHO技術活動達到44批、47人次，根本不存在國際防疫體系缺口。」

中方並稱，大會對涉台問題早有定論，2017年以來連續5年拒絕涉台提案，反映大勢所趨。本屆大會開幕前有90多國專門致函，支持中方立場，不同意台灣參加大會，「充分反映人心所向」。中方更批，「涉台提案是徹頭徹尾的政治操弄，個別國家為台當局背書，以台制華的政治技倆勢必不能得逞，建議主席果斷裁決，不將涉台提案列入大會議程」。巴基斯坦則發言表示，完全贊同中國發言。

我國友邦史瓦帝尼和吐瓦魯則為台灣仗義執言。史瓦帝尼說，台灣是全球抗疫的重要夥伴，台灣成功控制疫情蔓延，防止大規模封城，向其他國家捐贈醫療物資，並同時重視經濟增長，全球應當從台灣的知識當中獲益。台灣也具有豐富醫療資源，比如台灣自產疫苗獲多國認可。

史瓦帝尼反駁中國所宣稱的法理基礎指出，聯大第2758號決議和世衛25.1決議僅針對中國代表性，並沒有允許中國代表台灣，也沒有說台灣是中國一部分。中國和WHO2005年簽署諒解備忘錄，給了中國「沒有道理的否決權」，不讓台灣參與世衛機制。

史瓦帝尼強調，台灣加入WHO能發揮重大作用，例如國際衛生條例、西太平洋辦事處、全球流感監測、和所有COVID-19機制，都能鞏固全球衛生體系。台灣加入WHA是衛生問題而非政治問題，台灣2009年至2016年曾受邀，做出重大貢獻，此後嘎然而止。台灣參與不代表WHO對台灣的主權問題表態，而是顯示衛生的重要性。正如在疫情和其他衛生事件中看見的，世衛組織必須要請台灣參與世衛大會，只有這樣，才能實現為所有人的健康。史瓦帝尼政府立場堅定明確，世衛大會必須邀請台灣以觀察員身分參與大會。

吐瓦魯說，台灣長期以來是吐瓦魯的夥伴和朋友，吐瓦魯堅定不移支持台灣參與世衛大會和所有WHO的技術會議和其他活動。吐瓦魯同時強烈呼籲WHO成員國，支持台灣作為觀察員加入參與，「這是衛生問題而非政治問題」，組織法明確表明，健康是基本人權，台灣人民有權利參加全球衛生治理系統。

吐瓦魯分享，COVID-19疫情期間，台灣一直是全球抗疫的忠實夥伴，尤其在監測疫情方面發揮重要作用，應對疫情經驗和醫療資源的捐贈也受到國際社會讚賞。疫情爆發以來，台灣醫療系統也顯示他們巨大的能力，比如台灣生產的疫苗已獲多國批准，成功遏止疫情。台灣最初通報了在中國的不明肺炎，吐瓦魯相信台灣的加入能有巨大貢獻，WHA應該鼓勵所有國家地區參與公衛治理。

大會主席Ahmed Robleh AbdillehAhmed最後仍維持原先決定，裁示不將台灣參與案列入大會議程。

第75屆世衛大會（WHA）第二日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場。圖為巴基斯坦發言。（擷取自WHO直播）

第75屆世衛大會（WHA）第二日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場。圖為史瓦帝尼發言。（擷取自WHO直播）

第75屆世衛大會（WHA）第二日，再次因台灣參與案上演2對2辯論。中國代表團大言不慚發言表示「台灣地區參與WHA必須按照一中原則、通過兩岸協商處理」；我國友邦史瓦帝尼與吐瓦魯則表達支持台灣參與WHA的堅定立場。圖為中國代表團發言。（擷取自WHO直播）

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