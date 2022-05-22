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    WHA開議 泉裕泰重申挺台：盼善的循環將世界連接起來

    第75屆世衛大會（WHA）今開議，日本駐台代表泉裕泰特別發文，再次強調「日本持續支持台灣以觀察員身分參與WHA」。（日本台灣交流協會提供）

    第75屆世衛大會（WHA）今開議，日本駐台代表泉裕泰特別發文，再次強調「日本持續支持台灣以觀察員身分參與WHA」。（日本台灣交流協會提供）

    2022/05/22 15:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）今開議，日本駐台代表泉裕泰特別發文，再次強調「日本持續支持台灣以觀察員身分參與WHA」。泉裕泰強調，台灣對國際社會的援助是「善的循環」的體現，且為使台灣的知識與國際共享，國際衛生保健課題不應遺留台灣。希望「善的循環」將世界連接起來，國際組織發揮協調國際整體利益的功能。

    日本、美國、澳洲、英國、加拿大等5國駐台機構，在WHA召開前夕發表聯合聲明，表達支持台灣有意義地參與世衛組織事務，並以觀察員的身分參加WHA。

    在WHA開議當日，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰特別再透過協會臉書親自發文表示，自新型冠狀病毒開始在全球蔓延以來，已經過了兩年多。在新冠疫情的危機中，當鄰居有困擾時幫助他們，而不求任何回報。這樣在自身有困擾時，也會得到幫助。台灣對包括日本在內的國際社會所做的援助，正是這種 「善的循環 」的體現，是深植於人道主義的美好行為。

    泉裕泰指出，世界逐漸開始與新冠病毒共存，但當新的傳染病出現時，我們必須活用這些經驗和教訓。「對應國際衛生保健課題，不應遺留台灣，為使台灣的知識見解與國際社會共享，我們將繼續支持台灣以觀察員身份參與世衛大會。」希望「善的循環」將世界連接起來，國際組織發揮協調國際社會整體利益的功能。

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