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    首頁　>　政治

    WHA國會團抵瑞士 林靜儀︰「相信民主」是和世界往來身份證

    林靜儀（右5）等跨黨派立委組成國會視導團前往瑞士，林靜儀強調，認同台灣、相信民主，是我們與全世界交朋友的身份證，更是我們奮鬥的基礎。 （擷取自林靜儀臉書）

    林靜儀（右5）等跨黨派立委組成國會視導團前往瑞士，林靜儀強調，認同台灣、相信民主，是我們與全世界交朋友的身份證，更是我們奮鬥的基礎。 （擷取自林靜儀臉書）

    2022/05/22 20:09

    〔記者陳建志／台中報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦當地時間22日至28日召開，民進黨立委林靜儀等跨黨派立委組成國會視導團前往瑞士，林靜儀說，WHO因為政治因素阻撓台灣的加入，是對台灣2300萬人民的不公平，更是對全球的傷害，強調血緣與居住地並非國家定義和身份的條件，而是認同。認同台灣、相信民主，是我們與全世界交朋友的身份證，更是我們奮鬥的基礎。

    林靜儀在臉書表示，我們因為中國的政治打壓，無法真正以會員身份參與WHO相關活動，但是這幾年依然在外交、衛福部等政府組織，及全聯會等專業團體，和國會代表以及僑界的努力下，以多邊、雙邊會議及各種模式參與，讓台灣不缺席。

    林靜儀說，這麼多美、加、英、法、德等國及瑞士各地的台僑，搭飛機、開長途，齊聚在日內瓦，希望讓世界看見台灣的努力、台灣的團結、台灣的能量。

    林靜儀強調，自己昨天在僑界晚宴致詞時說，台灣長期被排除在國際組織之外，只能獨自努力、一起團結，才能在這次COVID-19全球疫情時，自助助人；沒有穿鞋的孩子，靠著自己孤獨奮鬥，反而跑得快、跑得遠。

    她說，WHO因為政治因素阻撓台灣的加入，是對台灣2300萬人民的不公平，更是對全球的傷害；台灣有心、有能力協助世界，與國際攜手在公共衛生、醫療保健制度上努力，缺了台灣，是很大的損失。

    林靜儀說，非常感謝全球各地台灣僑界鄉親，強調血緣與居住地並非國家定義和身份的條件，而是認同。認同台灣、相信民主，是與全世界交朋友的身份證，更是奮鬥的基礎。

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