飛20小時拚WHA！ 朝野立委團安抵日內瓦

我國WHA立委視導團台灣時間21日晚間安抵瑞士日內瓦，團員為國民黨立委李德維（左2）、民進黨立委林靜儀（左3）、時代力量立委王婉諭（右3）、國民黨立委陳玉珍（右2）。（取自王婉諭臉書）

2022/05/21 23:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦當地時間22日至28日召開，民進黨立委林靜儀、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍和李德維組成的跨黨派立委視導團親赴瑞士，經過20小時飛行，在台灣時間21日傍晚抵達日內瓦，還沒克服時差就馬不停蹄展開行程，為台灣拚外交。林靜儀觀察到，無論在荷蘭阿姆斯特丹機場或是瑞士日內瓦機場，都已看不到戴口罩的政策。她認為，這也是台灣之後可以逐漸走向與病毒共存的生活經濟防疫模式。

林靜儀表示，此行她是臨時收到任務，代表民進黨團參加WHA國會視導團。此次是COVID-19疫情後WHA首次實體會議，規模縮小，也取消專業團體及組織的旁聽。雖然我們因中國政治打壓，無法真正以會員身份參與WHO相關活動，但是這幾年依然在外交、衛福部等政府組織，及全聯會等專業團體，和國會代表以及僑界的努力下，以多邊、雙邊會議及各種模式參與，讓台灣不缺席。

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林靜儀特別強調，在經歷疫情之後，台灣的公衛能力大幅受到矚目，也成為民主制度下控制疫情、維持經濟及生活量能的例子，充分顯示與不透明且高壓的威權統治模式不同。這也是不論中國如何打壓，我們依然必須讓世界看見，台灣與中國二個政治實體在治理、民主、人權等基礎上，都是截然不同、互不隸屬的二個國家。她也希望除了以國會議員身份之外，亦能以台灣女性醫師身份，為台灣專業組織的參與，留下紀錄。

林靜儀也觀察到，在轉機的荷蘭阿姆斯特丹機場，以及甫抵達的瑞士日內瓦，都已看不到戴口罩的政策，聽說也不再統計確診人數，以一般感冒的態度看待。她認為，這也是台灣在完成疫苗接種之後，可以逐漸走向與病毒共存的生活經濟防疫模式。

王婉諭也跟網友分享，在歷經長達20小時的飛行和轉機時間後，終於抵達日內瓦。她也分享，旅途中發生的小小插曲。

王婉諭解釋，在荷蘭阿姆斯特丹轉機時，剛好碰上當地機場的罷工，班機延誤了一陣子才起飛。而據駐外人員表示，這邊常在罷工，因此通關通道大概剩四分之一。她詢問罷工原因，駐外人員回說，機場常因為各種理由罷工，旅客也習以為常。

王婉諭提到，在延誤起飛的過程中，幾乎所有旅客都只是靜靜地做自己的事在等待，沒出現任何怨言，這真的是一件非常棒的事！

王婉諭也預告，稍晚她將代表立委視導團在外交酒會上向各國代表致詞致意，她也將在社群上，把日內瓦的第一手消息更新給大家。

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