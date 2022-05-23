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    WHA未將台灣參與案納入議程 外交部：深表遺憾與不滿

    友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在全會2對2辯論中為台灣仗義執言。（翻攝自WHO直播）

    友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在全會2對2辯論中為台灣仗義執言。（翻攝自WHO直播）

    2022/05/23 20:14

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）今裁定不將台灣參與提案納入議程，外交部對此深表遺憾與不滿。外交部並批評中國及其盟友發言時持續曲解聯大和WHA決議；中國一再以政治凌駕全球衛生安全，損及台灣人民健康人權，外交部無法接受。中方還妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

    我國13個友邦向世衛（WHO）提案，盼「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，但在總務委員會與大會之後，大會裁定不將此案納入議程。在22日閉門的總務委員會中，我國友邦聖文森和貝里斯為我國發言，與中國和古巴進行進行2對2辯論；而在今（23）日全會開始時，友邦史瓦帝尼及吐瓦魯及全會再與中國和巴基斯坦進行辯論。

    針對中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，外交部今天發布新聞稿反駁。外交部批評中方持續刻意曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，我國友邦代表則明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦同時有力強調，台灣以觀察員身分參與WHA是衛生議題，與政治無涉。

    外交部並說，我方無法接受中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法。中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，外交部亦說，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

    外交部重申，只有台灣的民選政府才能在世界衛生組織及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。外交部將更堅定地與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復甦的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。

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