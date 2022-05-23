WHA大會發言 美、英接連聲援台灣

世衛大會（WHA）正進行大會發言議程，對於台灣再次被WHA拒於門外，美國、英國今接連聲援台灣參與。圖為美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）發言。（翻攝自WHO直播）

2022/05/23 18:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）正進行大會發言議程，對於台灣再次被WHA拒於門外，美國、英國今接連聲援台灣參與。美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）直言，美國對此深表遺憾（deeply regret）；英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則說，本著同舟共濟精神，沒有任何理由不納入台灣參與。

第75屆WHA進行中，培斯今在大會發言環節中說到，台灣作為對全球衛生作出建設性貢獻的重要夥伴，卻被排除在WHA大會之外、不能以觀察員身份參與，美國對此深表遺憾（deeply regret）。

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培斯說，美國政府認為，我們需要建立牢固的全球合作夥伴關係來對抗COVID-19大流行疫情，並且預防未來的突發衛生事件。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也在大會發言中表示，我們都是同舟共濟、一條船上的人，我們必須分享經驗、汲取教訓。他強調，本著衛生一體化精神，「沒有任何衛生基礎或理由，不讓台灣以觀察員身分納入到世衛組織當中」。

賈維德也讚許台灣發揮共享資訊的重要作用，尤其在2019年COVID-19疫情大流行一開始時，台灣就和全球分享訊息。

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