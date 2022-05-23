WHA場外雙邊會 李麗芬與立陶宛衛生部長面談健康合作

第75屆世衛大會（WHA）進行中，率世衛行動團前往瑞士日內瓦的衛福部政務次長李麗芬，已與立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）進行場邊晤談。（取自立陶宛衛生部推特）

2022/05/23 12:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）進行中，率世衛行動團前往瑞士日內瓦的衛福部政務次長李麗芬，已與立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）進行場邊晤談。立陶宛衛生部表示，台灣與立陶宛的合作將促進一個更健康也更友善的人類社會。

在中國阻撓之下，台灣連續第6年未能獲邀以觀察員身分參與WHA，不過政府仍籌組「世衛行動團」，由衛福部政次李麗芬率團赴日內瓦，展現台灣爭取參與WHA決心之外，也安排透過多邊、雙邊等形式，與友邦、盟友代表會談，推動雙邊合作。

請繼續往下閱讀...

立陶宛衛生部今天推文表示，在WHA於日內瓦召開期間，立陶宛衛生部長杜爾基斯與台灣衛福部次長李麗芬討論未來在健康領域可能展開的合作議題，彼此並同意，台灣與立陶宛的合作將促進一個更健康也更友善的人類社會。

外交部也回覆證實，李麗芬與立陶宛衛生部長杜爾基斯在WHA場邊晤談。外交部並表示，台灣和立陶宛在多領域共同合作，促進人民福祉，在推動公眾利益，致力達到「全民均健」（Health for All）的目標上，「台灣能幫忙！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法