家長無薪假照顧小孩 綠委請命：應納入防疫補償對象

立委陳素月（左起）、賴瑞隆、賴品妤、吳思瑤、莊競程24日於立法院舉行「12歲以下停課孩童之家長，應列入防疫補償範圍」記者會。 （記者羅沛德攝）

2022/05/24 13:04

〔記者陳政宇／台北報導〕因應本土疫情發展，不少學校改採線上授課，家長雖可請「防疫照顧假」，但一般民間企業多為「無薪假」，恐影響家庭生計。對此，多位民進黨立委今（24）日呼籲政府，12歲以下停課孩童的家長，應列入防疫補償範圍。

民進黨立委賴品妤、賴瑞隆、吳思瑤、陳素月、莊競程今日召開記者會，指出各地方政府為確保孩童健康與安全，紛紛宣布停課或改為線上課程，連帶許多家長亦須配合政府之規劃，請防疫照顧假（無薪假）在家照顧孩童，導致影響家庭生計。根據教育部的停課相關規定，12歲以下的孩童不宜獨處，應有成人之陪同，相當於一位孩童停課就有一位家長的工作因此受影響。

請繼續往下閱讀...

賴品妤席間表示，今年的狀況比去年的更複雜，去年有些企業分流、居家上班，我們又有發放孩童家庭防疫補貼。今年與病毒共存的政策下，分流或居家上班的情形大大減少，對於孩童停課連帶的影響又沒有相關的補貼或補助，家長要面臨的困境是比去年嚴重許多的。

「防疫補償的概念就是協助我們被迫不能上班、影響收入的民眾，免於生活困頓」，賴品妤指出，但防疫補償僅限有取得居隔單的民眾才能申請，這造成因學校或地方政府宣布停課而必須離開工作崗位、返家照顧小孩的家長，孤立無援、內憂外患，一樣是配合政府的防疫指揮，政府有必要給予平等的協助與照顧。

莊競程指出，根據教育部的統計資料，國小及幼兒園學童的染疫人數合計超過七萬人，許多家長因為孩子停課而必須請假照顧，對許多家庭將會是很大的負擔。去年有「防疫照顧假」，但並不強迫雇主給薪，今年疫情的影響加劇，對於勞工階級的家長會造成很大的影響。而且，既然政策目標是希望讓疫情能夠軟著陸，停課減少群聚也能降低第一線醫護的壓力。呼籲政府應該提出不同的補助或協助方案，讓配合防疫政策的家長不會孤單，一起走完最後的一哩路。

陳素月也提到，停班停課的學校，很多都是12歲以下的國小及幼兒園，這個階段的孩童最需要成年人的陪伴，但很多年輕夫婦都是雙薪家庭，很多學校都已經暫停兩週以上的實體課程，許多年輕父母不但家庭照顧假請完，甚至已經請到防疫照顧假，而不論是家庭照顧假或是防疫照顧假都是無薪假，對家庭經濟已經造成實質的影響。有鑑於目前疫情蔓延的速度已經超過去年三級警戒的情況，雖然政府極力保持社會的正常運作，但是對遭受孩童停課的父母來說，他們的負擔跟去年相比是毫無差別，因此建議行政院疫情紓困延長之餘，應將對擁有12歲以下學童的家庭，給予適當的防疫補償，減輕年輕父母的負擔。

吳思瑤則呼籲衛福部及勞動部正視家長的困境，勿造成防疫補償的差別待遇。現有勞動部「防疫照顧假」制度設計雖是保障勞工工作權不受影響，但對於雇主是否支付薪水也未有強制規範，因此可能影響受薪階級的收入，陷入兩難。尤其家有12歲以下兒童者都是年輕家庭，政府應該協助減輕年輕家長負擔，研議比照防疫補償金之精神，酌予家長部分補助，或是提供政策誘因鼓勵企業應支薪予有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。

賴瑞隆表示，近期新冠肺炎疫情確診數激增，目前部分12歲以下停課孩童，且未領取居家隔離通知書之家長，面臨必須政府協助紓困的對象。家長因照顧孩童而未有工作之薪資給付，導致家庭經濟困頓，所面臨的經濟衝擊遠比去年更加複雜。

賴瑞隆特別強調，孩童停課反覆，連帶影響家長工作，且「防疫照顧假」於一般民間企業多為「無薪假」，影響了辛勞勞工或生活困頓工作者之家庭收入。期許政府單位共同研議出12歲以下停課孩童的家長補償方案，在安心防疫照顧之際，也能獲得一筆補償資金運用。

綠委齊籲政府，12歲以下停課孩童之家長，應納入防疫補償對象。（記者陳政宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法