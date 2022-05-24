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    海巡署600噸安平艦傳捷報 首度試射雄二成功命中靶船

    600噸的海巡安平艦配合海軍實彈操演，今天清晨6時許在九鵬基地外海進行試射雄二飛彈，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦。（資料照）

    600噸的海巡安平艦配合海軍實彈操演，今天清晨6時許在九鵬基地外海進行試射雄二飛彈，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦。（資料照）

    2022/05/24 10:45

    〔記者鄭景議／台北報導〕繼今年3月參與海軍「海強操演」後，600噸的海巡安平艦配合海軍實彈操演，裝載雄風反艦飛彈丶鎮海火箭彈進行實彈射擊，今天清晨6時許在九鵬基地外海進行試射雄二飛彈，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦，預計將在本週五公布試射畫面。

    本次實彈射擊，具體驗證在「平戰轉換」下，海軍與海巡艦艇的戰力整合，為了進行這次對艦實彈射擊演訓，安平艦也在左營軍港加裝飛彈射控戰鬥系統以及指揮管制裝備。

    據了解，安平艦為600噸級海巡艦，採用海軍600噸高效能艦艇的設計，標準排水量其實達到700噸，艦上配備一組鎮海火箭彈系統，同時預留反艦飛彈發射箱的空間及管線，可裝載4座4聯裝的雄二或雄三反艦飛彈，數量達到16枚，戰時可立即加裝雄風系列的反艦飛彈，由海軍派出一組飛彈操作軍官士官登艦執行任務。

    海巡署證實，由海軍人員登艦的安平艦與海軍多艘艦艇，今天清晨於台灣東南海域九鵬基地外海待命，6時許進行雄二飛彈試射，成功命中靶船。

    據指出，現役雄二BLK 2型飛彈最大射程可達150公里，雖然是次音速，但具有靈活多變的性能，軍方內部傳出雄二反艦飛彈也有增程型彈種，射程最大可達250公里，但至今並未正式曝光。

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