高中校長遴選事先喬好 全教總赴監察院陳情籲調查

全國教師工會總聯合會今日前往監察院陳情，請求監委調查「中華民國高級中等學校校長協會」公然以「協調」方式，喬到一間學校只有一位校長候選人參加校長遴選，以提高現職校長轉任的成功率。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/23 13:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國教師工會總聯合會今日前往監察院陳情，請求監委調查「中華民國高級中等學校校長協會」公然以「協調」方式，喬到一間學校只有一位校長候選人參加校長遴選，以提高現職校長轉任的成功率，讓遴選機制淪為替校長找出路的協調會，涉違反「公務員服務法」相關規定。

「制度閃邊，遴選靠喬！」全教總理事長侯俊良表示，國立高中校長遴選，旨在透過公開遴選方式為學校找到優秀校長，但近年國立高中職校長遴選結果，顯示遴選制度已經偏頗，事先喬到一間學校，只有一位校長候選人報名，已嚴重違背「高級中等教育法」校長遴選的立法意旨。

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侯俊良指出，過去三階段連任、轉任、新任的作業遴選方式，讓校長協會有運作的空間，校長遴選應以校為本，不應形成「為校長選學校」，校長協會應知所進退，不應該一個學校被喬到只有一位校長參加遴選。

侯俊良提及，面對國立高中校長遴選缺失，國教署推給要尊重校長的選填志願，這種敷衍、消極不作為，將讓這種情況繼續惡化，應規定校長必須選填兩個志願以上。校長協會這次「喬好喬滿」，未來應該立即改善，不然校長遴選精神將蕩然無存。

他強調，全教總今天來到監察院陳情，因為校長也是公務人員，公務員必須依法行政，不能夠濫用遴選制度，若再不改變一直用喬的方式，所有學校只有一個校長候選人能選擇，將不利於學校發展。

全教總高中職委員會主委張瓊方質疑，高中校長遴選結果，過程非常符合108課綱「自發、互助、共好」精神，甚至將這個精神發揮到極致。在校長選填志願前，就已開過多次協調會，將校長志願喬到一間學校只有一個候選人，若這樣可以的話，教師遴選是否也可比照辦理？

她批評，校長協會和校長們在鑽制度漏洞，也在塑造不平等，讓想選校長的人形成不平等，這是校長喬事、斯文掃地，同額遴選、民主之恥。國教署眼睜睜看著這種事發生毫無作為，卻回應這是校長意願表達及資訊交流，全教總要求調查並懲戒相關違失人員。

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