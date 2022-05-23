為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高中校長遴選事先喬好 全教總赴監察院陳情籲調查

    全國教師工會總聯合會今日前往監察院陳情，請求監委調查「中華民國高級中等學校校長協會」公然以「協調」方式，喬到一間學校只有一位校長候選人參加校長遴選，以提高現職校長轉任的成功率。（記者陳鈺馥攝）

    全國教師工會總聯合會今日前往監察院陳情，請求監委調查「中華民國高級中等學校校長協會」公然以「協調」方式，喬到一間學校只有一位校長候選人參加校長遴選，以提高現職校長轉任的成功率。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/23 13:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國教師工會總聯合會今日前往監察院陳情，請求監委調查「中華民國高級中等學校校長協會」公然以「協調」方式，喬到一間學校只有一位校長候選人參加校長遴選，以提高現職校長轉任的成功率，讓遴選機制淪為替校長找出路的協調會，涉違反「公務員服務法」相關規定。

    「制度閃邊，遴選靠喬！」全教總理事長侯俊良表示，國立高中校長遴選，旨在透過公開遴選方式為學校找到優秀校長，但近年國立高中職校長遴選結果，顯示遴選制度已經偏頗，事先喬到一間學校，只有一位校長候選人報名，已嚴重違背「高級中等教育法」校長遴選的立法意旨。

    侯俊良指出，過去三階段連任、轉任、新任的作業遴選方式，讓校長協會有運作的空間，校長遴選應以校為本，不應形成「為校長選學校」，校長協會應知所進退，不應該一個學校被喬到只有一位校長參加遴選。

    侯俊良提及，面對國立高中校長遴選缺失，國教署推給要尊重校長的選填志願，這種敷衍、消極不作為，將讓這種情況繼續惡化，應規定校長必須選填兩個志願以上。校長協會這次「喬好喬滿」，未來應該立即改善，不然校長遴選精神將蕩然無存。

    他強調，全教總今天來到監察院陳情，因為校長也是公務人員，公務員必須依法行政，不能夠濫用遴選制度，若再不改變一直用喬的方式，所有學校只有一個校長候選人能選擇，將不利於學校發展。

    全教總高中職委員會主委張瓊方質疑，高中校長遴選結果，過程非常符合108課綱「自發、互助、共好」精神，甚至將這個精神發揮到極致。在校長選填志願前，就已開過多次協調會，將校長志願喬到一間學校只有一個候選人，若這樣可以的話，教師遴選是否也可比照辦理？

    她批評，校長協會和校長們在鑽制度漏洞，也在塑造不平等，讓想選校長的人形成不平等，這是校長喬事、斯文掃地，同額遴選、民主之恥。國教署眼睜睜看著這種事發生毫無作為，卻回應這是校長意願表達及資訊交流，全教總要求調查並懲戒相關違失人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學甲爐碴案遭監院糾正 南市府深為不解、大感遺憾
    2022/05/19 20:31

    學甲爐碴案遭監院糾正 南市府深為不解、大感遺憾
    學甲土地遭填埋大量爐碴 監院糾正台南市政府
    2022/05/19 18:22

    學甲土地遭填埋大量爐碴 監院糾正台南市政府

    江宏恩瘦到沒朋友 網驚：同一個人？
    被提名監院副院長 李鴻鈞：全心投入監院工作 推行人權外交
    2022/05/18 09:42

    被提名監院副院長 李鴻鈞：全心投入監院工作 推行人權外交
    監院二次彈劾「曲棍球案檢察官」惹議 法務部籲謹守機關之間分際
    2022/05/12 11:43

    監院二次彈劾「曲棍球案檢察官」惹議 法務部籲謹守機關之間分際
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播