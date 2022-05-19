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    學甲爐碴案遭監院糾正 南市府深為不解、大感遺憾

    南市環保局表示，南市是全國第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市。（南市環保局提供）

    南市環保局表示，南市是全國第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市。（南市環保局提供）

    2022/05/19 20:31

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南「學甲爐碴案」，經監委調查認為台南市政府怠於稽查，導致學甲土地遭填埋大量爐碴，被監院糾正台南市政府。台南市政府今晚透過環保局表示，監委對於學甲爐碴案的調查，未接納南市府的積極作為，作出纠正的提案，南市府深為不解，也大感遺憾。

    南市環保局表示，事實上，台南市長黃偉哲自上任以來積極面對與處理學甲爐碴案，環保局主動檢具相關資料卷宗函送地檢署偵辦。其中農地遭填埋爐碴再利用產品，明祥馨公司109年9月開始清運，期間環保局每日派員至現場監督及管控清運至合法的暫置區，相關資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。

    環保局表示，清理期2.5個月，計清理4萬3000餘公噸，環保局分別在109年底及110年初，2次邀集南市議會、環保署、市政府農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤污染監測標準，認定全案改善完成，是全國第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市。

    環保局說，學甲工業用地計有5處，目前已有2處已完成挖除，挖除數量分別為3萬8172.99公噸及5656.32噸。其餘3處工業用地也後續處理。台南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用的爐碴清理完成，其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律依法送司法機關偵辦，依法嚴懲、絕不寬貸。

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