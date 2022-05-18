被提名監院副院長 李鴻鈞：全心投入監院工作 推行人權外交

立法院今舉行本會期第一次全院委員會，就總統咨文提名李鴻鈞為第六屆監委並監察院副院長一案進行審查，李鴻鈞出席與立委莊瑞雄等人寒喧，隨後並進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/18 09:42

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院全院委員會今審查監察院副院長被提名人李鴻鈞；李鴻鈞在立院向立委口頭報告指出，未來進入監院，將堅守四個目標，包含超越黨派、公正中立，追求公義、不問私利，並恪盡職責、謹守分際，讓「國家人權委員會」更有力，強化監院交流與世界接軌。

立法院全院委員會今審查李鴻鈞被提名案，朝野黨團按席次比例推派立委進行詢答，曾擔任立委的李鴻鈞先進行報告；李說，時隔兩年多，再次站在熟悉的立法院議場，心中感激也有壓力，這是一份挑戰與承擔，提及當年赴日求學，最終獲得博士學位，沒有留在日本母校任教，就是希望能把功夫貢獻給台灣，40歲那年在偶然的機會，宋楚瑜強力勸服下，決定參選進入立法院從政。

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李鴻鈞說，從2002年到2020年，擔任五屆立委任內，從專業出發，長期在交通委員會，問政的範疇不僅限交通和建設，民生、環境相關的議題都是關切的重點。

針對未來進入監察院，李鴻鈞表示，將堅守四個目標，首先為超越黨派、公正中立，追求公義、不問私利，未來將辭去親民黨秘書長職務，退出任何政黨活動，全心投入監察院的工作，而面對監院的功能與存廢，將會聽取各界意見，在修憲完成前將依法行使監委、副院長的職權，並因應憲政體制之變動，確保制度轉換功能的順暢。

李鴻鈞強調，第二個目標是「恪盡職責、謹守分際」，除襄助院長陳菊處理職務之責外，監院特種委員會的法規研究委員會由副院長擔任召集人，他將會與委員會同僚共同致力監察法規與監察權行使相關法規的研究與檢討。

針對第三項目標「讓國家人權委員會」更有力，李鴻鈞說，副院長雖非人權會當然委員，但他會襄助院長，持續促進監察院各單位與人權會業務合作交流，使監察職權與人權職權相輔相成，形成嚴密保障人權防護網。

至於第四項目標「強化交流與世界接軌」，李鴻鈞說，他過去在立院擔任台日交流聯誼會副會長、會長，長年接觸，也陪同總統、立法院長出訪友邦，未來將與監察院同仁一起推行人權外交，推進與人權組織、各國人權機構及學者專家的國際交流。

最後，李鴻鈞也特別「脫稿演出」，說第一次以備詢的身分站在立法院發言台， 「徹夜難眠」，坐在官員席、沒想到站在這個地方備詢，當決定接受總統蔡英文提名時，就像當年決定去日本唸書，從一個愛玩的小孩子變成求學苦讀，強調當承擔責任時，將扮演好角色，希望立委可以來支持他，會很努力扮演好角色。

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