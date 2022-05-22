英法德荷軍艦航行印太 我駐義代表促「義」同加入

義大利航空母艦加富爾號。（取自義大利海軍推特）

2022/05/22 06:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕義大利媒體「Formiche」20日刊登我國駐義大利代表李新穎專訪，談及中國、烏克蘭以及台積電，他也感謝義大利國會議員支持台灣參與世衛。李新穎在專訪中也點出，許多歐洲國家軍艦近期紛紛巡航印太地區，然而「有個大地中海的領導國家卻消失了」。他表示。希望能在印太地區看到義大利海軍航空母艦加里波底號（Giuseppe Garibaldi）以及加富爾號（Cavour）。

歐盟去年四月提出了「印太地區合作戰略」，表明歐洲海軍存在的重要性，以應地緣政治競爭加劇的區域緊張。英國皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」去年五月展開七個多月的全球巡航任務，並在九月停泊日本、並通過台海；荷蘭海軍護衛艦去年八月底在日本沖繩以南近海，與日美聯合演訓；法國去年十月公布，曾派「德普易德洛姆號」偵察艦行經台海；德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」去年十二月也駛入南海海域。

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記者問到，怎麼看待外界將俄羅斯入侵烏克蘭常被拿來跟中國可能武力犯台相提並論。李新穎回應，唯一相似之處只在於兩種狀況都有個小國跟更大、更惡霸的鄰國打交道。正如古羅馬人所言「汝欲和平，必先備戰」（si vis pacem, para bellum），台灣一直以來也都致力於捍衛其獨立。而我方認為，中國該做的是先處理好其內部社經問題，比對外到處秀肌肉還來得重要，也希望中國當個負責任的國家，而避免對我方而言是「武力侵犯」的所謂「統一」。

而記者問到與夥伴的安全合作關係為何，李新穎則回應希望四方安全對話（QUAD）強化其威懾力，並增加與北大西洋公約組織（NATO）合作等。而在NATO建議之下，這幾年也看到了美國、英國、德國、法國、荷蘭等幾個國家在印太地區執行許多航行自由活動和演習，然而「有個大地中海的領導國家卻消失了」。記者則問：「您是指義大利嗎？」

對此，李新穎則回應，我們也期望在印太地區看到義大利航母加里波底號及加富爾號的海軍艦隊，因為在現任總理德拉吉（Mario Draghi）領導下的義大利政府，不僅侷限於地中海，視野更是面向全世界，可藉此舉展現與印太地區友好國家更大的團結力道。台灣非常清楚，中國唯一懂的道理就是拳頭。正因如此，當民主國家更堅定地團結一致，中國才會懂得要尊重。

而針對22日即將召開的世界衛生大會（WHA），李新穎指出，由於來自中國的壓力，台灣無法受邀分享其經驗，我方深信這對全世界而言是個損失。我們要告訴國際社會，不能再將任何人排除在外。世界衛生組織（WHO）的座右銘是「沒人會落單」，但他們現正將2350萬台灣人民排除在外。

記者提到，在2020年武漢疫情伊始之際，當時執政的孔蒂政府把台灣與中國「一視同仁」，直接切斷台灣與義大利間的直航班機，李新穎當時對此大感失望。記者問，怎麼看現在台義關係？李新穎表示，台義雙方可共同實現重要目標，也因此希望維持與各政府層級的對話，無論是中央、大區或地方。

李新穎也強調，即使在疫情期間，雙邊貿易仍持續成長，如今義大利已經成為台灣在歐洲的第三大貿易夥伴，僅次於德國與荷蘭。這樣的發展趨勢看起來將持續，無論是雙邊政治和經貿關係，或是投資、技術和產業交流皆有所改善。

至於記者問到，在面對病毒清零或共存的政策分歧上，似乎正在見證了「一種病毒，兩個中國」，這兩種防疫手段是否代表著「兩個中國」？李新穎則直指，台灣與中國是兩個不同的政治實體，若有人說台灣是中國的一部分那真是個天大的謊言，「就像說聖馬利諾是義大利的一部份一樣」。台灣與中國是兩種截然不同的治理模式，台灣政府以透明且負責任的態度在運作，也願與其他國家分享自身的成功經驗。

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